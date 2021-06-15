柯文哲一夜白頭？「最新視察照」惹心疼　連肚子都消了

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▲柯文哲滿頭白髮？（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者曾筠淇／綜合報導

今日開始接種新冠疫苗，台北市長柯文哲稍早也到附近視察，直言「現場秩序相當不錯！」就有網友注意到柯P貼出的照片竟是「白髮蒼蒼」，甚至連肚子也有點消下去，讓人看了不禁有些心疼。不過事實上，柯文哲會「滿頭白髮」是因為光線照射問題，雖然他真的多了些白髮，但並沒有像臉書上的照片這麼誇張。

柯文哲稍早在臉書上發文表示，今天開始接種新冠疫苗，他一早就到信義國中和鄰近診所視察，「現場秩序相當不錯」，不過因為有很多長者和家人早早就出門，因此也有一些排隊情況，而他們也在信義國中安排了更多讓長者和家人可以休息的空間。

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▲柯文哲視察疫苗接種情形。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

至於鄰近診所，由於空間相對國中小了許多，因此外界也擔心會出現群聚問題。對此，柯文哲表示，因為每個小時只有安排10個人施打，所以「沒有這個問題！」他也提醒，因為天氣很熱，所以不用太早出門，「一定要看好預約時間，時間到了再來接種喔！」

而值得注意的是，柯文哲在臉書上一共貼出4張照片，而最後一張的他竟是「白髮蒼蒼」，比起前幾天，身材也略顯消瘦，感覺蒼老了許多，不難想像他為疫情有多操心。不少網友也紛紛留言關心柯文哲，「市長怎麼頭髮白成這樣啊」、「阿北！頭髮白了好多，辛苦了」、「阿北頭髮都白了」。

▲台北市長柯文哲視察長者施打疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，柯文哲照片頭髮特別顯白應和現場光線有關。《ETtoday新聞雲》攝影記者今日一早也捕捉到柯文哲的身影，雖然頭上確實多了些白頭髮，但並沒有像臉書上的照片這麼誇張。

市府幕僚表示，防疫一年多來，柯文哲幾乎每天早上7時30分就到市府參與晨會，並一路忙到晚上，有時還會到第一線關心防疫人員狀況，白髮確實略微增加、身形略顯消瘦；而北市基層人員也相當辛苦，從上到下為了防疫競競業業，有衛生局同仁甚至因此生病，整個市府團隊都相當盡心盡責。

▼柯文哲日前記者會時，還沒有這麼多白頭髮。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）