打完比較安心！北市長者開打疫苗　首日現人龍排滿接種站

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

日本贈台的124萬劑AZ疫苗，台北市獲配7萬劑，其中包括中央寄放的1.2萬劑；13日開放85歲以上長者、65歲以上原住民進行網路預約，預約成功者於15日、16日依照簡訊通知時間，前往指定地點接種。根據預約在松菸接種站的民眾表示，雖然有預約，但到了現場仍是大排長龍的狀況；此外，在信義國中站也出現排隊人龍。

民眾表示，應該是因為市府只規劃早、晚2梯次，才讓民眾聚集在接種站排隊；此外，也有不少人在預約時間到之前，就先到現場排隊。

而現場的工作人員也不斷提醒要保持安全距離，並提醒要先準備好相關資料，如接種通知簡訊、健保卡、身分證、接種記錄卡（第二劑）等，以利加速流程進行。

▼信義國中接種站人潮相當多。（圖／記者林敬旻攝）



北市長者接種新冠疫苗首日，柯文哲15日上午9時抵達信義國中視察場地與情況；只見現場排隊人潮眾多，但長者們都盡量保持社交距離。柯也呼籲民眾避免排隊群聚，不要預約9點，結果7點跑去排隊，「幾點到就幾點來，節省你排隊時間」。

有高齡87歲的長者受訪時表示，排隊沒有排很久，覺得有打疫苗比較安心，不擔心打完AZ疫苗後可能有副作用。

▼有長者表示，接種完疫苗後確實比較安心。（圖／記者林敬旻攝）



台北市政府開放85歲以上（設籍北市且於民國25年12月31日前出生）長者、65歲以上具原住民（具原住民身分證明文件，且為民國45年12月31日前出生）身分者接種AZ疫苗，採「網路預約」、「發放通知書」等方式進行，施打地點包含28家醫院、135家診所、聯醫12家的門診部，總計175處。

「網路預約」系統於13日、14日上午8時至晚間8時開放預約，只要輸入長者身分證字號，即可挑選要接種的醫療院所，並於14日收到簡訊通知地點、時間。若有不會使用「網路預約」的長者，北市民政系統會透過里長、里幹事發送通知單，並告知安排時間、地點。至於未透過網路預約的長者，則依照民政局發放的通知書，於16日、17日上午前往指定地區接種。

根據台北市政府資料顯示，截至14日晚間8時，共有3萬1966名長者完成網路登記，126間院所額滿。

▼北市松菸疫苗接種站，也有不少民眾聚集。（圖／記者屠惠剛攝）