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走一趟想念的台東！跟著聲音一路向東　慢波電台帶你空中旅行

▲台東慢波電台用空中旅行方式，帶你走一趟想念的台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東慢波電台用空中旅行方式，帶你走一趟想念的台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由台東縣政府發起、台東設計中心執行設計，以「台東慢波旅行社」與台灣聲音地圖計畫合作推出的《一路向東 Way To Taitung》，透過聲音帶你重溫想念的台東旅行，耳機就是你聲歷其境的VR眼鏡，縣長饒慶鈴邀請你隨著台東慢波，慢播前往台東路上會遇到的種種聲音。

從去年年初新冠肺炎疫情開始至今，原本對你而言很遠的地方，是不是又距離更遠了？那些再習慣不過的街頭巷尾、巷口便利商店、擁擠的捷運車廂、和總在心裡約定好再訪的台東行，從沒想過有一天會變成如此遙遠的距離，開始懷念起台東或者任何地方的食物、氣味、景色、人情。在世界彷彿靜止的時刻，要不就用「聲音」去回憶這些氣息吧！

▲台東慢波電台用空中旅行方式，帶你走一趟想念的台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東慢波電台節目開播至今，已邀請許多在地業者及社群網站管理者，在空中分享屬於他們心中的台東故事。

起點從燈紅酒綠、車水馬龍的台北萬華出發，途經公路聲喧鬧的宜蘭頭城、大雨滂沱的花蓮七星潭、再到海浪聲巨大的台東都蘭鼻、加路蘭海灘，最後來到寧靜祥和的安朔部落。隨著一路向東，漸漸迎來山與海的聲音入耳，確定已抵達我們所處所愛的東隅一角，而這一路上令你最懷念的台東聲音又是什麼呢？縣長饒慶鈴說，為守護家園，在抗疫期間請遊子暫不返鄉，思鄉的外漂遊子和想念台東的旅人，仍可透過1個多小時的旅行聲音，一路向東。

▲台東慢波電台用空中旅行方式，帶你走一趟想念的台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

有「台東慢波旅行社」帶你從聲音感受台東，更有「台東慢波電台」在Podcast陪伴宅在家的你們。節目從今年5月開播至今，已邀請紅藜先生吳正忠、種子樹屋創辦人林芊貝、調酒冠軍Johnny及社群網站管理者老王，一起在空中跟大家分享屬於他們心中的台東故事。

來不了台東，就先聽聽台東的聲音吧！每周五晚間10點準時收聽「台東慢波電台」，讓我們用空中旅行方式，守護自己重新迎接能夠自由活動、恣意旅行的那天。

播放平台
}Podcast 同步錄音現場 YouTube：https://reurl.cc/W33mE5
}Podcast 一刀未剪版 Spotify：https://reurl.cc/nn9n8X
}Apple podcast： https://reurl.cc/v5l5ZN
}Google podcast：https://reurl.cc/4yAyKX

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