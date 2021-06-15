「輪到再來！」柯文哲視察疫苗接種　盼長者「別提早排隊曬太陽」

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記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，台北市長柯文哲15日一早到信義國中接種站視察，呼籲民眾避免排隊群聚，不要預約9點，結果7點跑去排隊，「幾點到就幾點來，節省你排隊時間。」





▲台北市長柯文哲視察長者施打疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

北市長者接種新冠疫苗首日，柯文哲15日上午9時抵達信義國中視察場地與情況；只見現場排隊人潮眾多，但長者們都盡量保持社交距離。有高齡87歲的長者受訪時表示，排隊沒有排很久，覺得有打疫苗比較安心，不擔心打完AZ疫苗後可能有副作用。

柯文哲到場後指出，北市是採用預約制，時間甚至切到以「小時」為單位，如果長者是預約9點，不需要8點就到場，會變成延長排隊時間，「這就是為什麼要設定預約，才可以更精確時間減少排隊等候。」

柯文哲提及，有些人習慣跑不掉，早上9點開始接種，卻早上7點來排隊，「不必要啦！幾點就幾點來，節省你排隊時間，而且現在天氣這麼熱，在外面曬太陽也不是好事。」

事後，柯文哲也於臉書表示，早上他有到信義國中和鄰近診所的施打點，現場秩序相當不錯，不過有許多長者跟家人很早就出來，有一點排隊的狀況，已經安排更多讓長者和家人可以休息的空間。至於鄰近診所雖然空間比較小，但每個小時只安排10個人施打，就沒有此問題，呼籲大家別太早出門，一定要看好預約時間，時間到了再來接種。

▼台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）