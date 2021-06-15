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台灣人太樂觀！他曝越南現況「控制疫情1關鍵」：沒打疫苗別亂跑

▲▼ 越南民眾接種疫苗。（圖／路透）

▲越南民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情持續爆發，台灣本土病例已經破萬人，死亡人數也已經突破450例，一名男網友分享哥哥在越南的經驗，疫情爆發之後已經封閉好幾個月，國外也都是關在家至少半年，「不知道台灣在樂觀什麼」，也因為台灣太自由，大家忍不住就會往外跑，建議在沒有疫苗之前，最好都乖乖待在家。

男網友在臉書「爆廢公社」貼上跟哥哥的對話紀錄，哥哥因為工作及疫情關係，已經三年沒回台灣了，也分享在越南的生活，國外很多人都待在家防疫，這樣的生活至少已經半年以上了，越南人口高於台灣，但是確診跟死亡數卻遠低於台灣，「台灣不知道在樂觀什麼」，就是因為台灣太自由，大家待不住就會開始往外跑。

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哥哥建議，就算解禁也先不要群聚，至少過了三週才安全，「解禁後一定還會再爆發」，別人亂跑但是自己不要亂跑，「我們確診沒人會可憐，但傳染給其他人，就是可憐」；在沒有疫苗前都是賭運氣，最好都待在家，寧可忍耐幾個月，也不要痛苦好幾年，對於台灣缺疫苗的處境，哥哥甚至直言「台灣這一次，是真的很爛，可憐的還是老百姓」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲哥哥在越南工作，分享看到的現況。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出，網友們表示，「你哥哥其實說的沒錯，台灣人民太自由」、「問題出在自己能不能管好自己」、「台灣就這麼小，要封就全台一起封，不要封北結果人都往南跑」、「台灣一開始被稱之防疫模範生，現在看起來超級諷刺」、「我們真的是一把好牌打到爛，瞬間變成第三世界國家」。

也有人指出，越南能夠控制住是因為管制很嚴格，「說真的，越南管制比臺灣嚴格，該封就封，不給含扣（回嘴）的」、「越南人口一億，疫苗施打率也只有1%，極權國家控制疫情本來就比較容易」、「大家都知道的事，只是共產國家跟民主國家管理強不強制差別，人民自己不覺醒，有用嗎？」

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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