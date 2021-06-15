高雄酒吧疑偷營業！業者辯：員工打掃完聊天...桌上調酒、水果露餡

記者洪靖宜／高雄報導

三級警戒尚未解除，高雄新興區文橫一路上某酒吧竟無視防疫停業規定，疑似違規偷偷營業，警方獲報埋伏守候果真在酒吧內查獲2男2女，雖然業者供稱沒有營業，但依照現場桌上有水果、調酒，全部的人也都沒戴口罩，依法函送衛生局裁罰。

▲高雄某酒吧疑似違規開業，遭民眾檢舉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲入內果真發現有人在吧檯內和座位區 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方獲檢舉新興區文橫一路某酒吧疑似偷偷營業，立即派員在該酒吧附近埋伏守候觀察，在14日晚間果然發現有2男2女陸續進入酒吧，且入內後立刻拉下鐵門，相當可疑，守候約2小時後，趁一名30歲的蔡姓女子開鐵門走出酒吧之際入內臨檢。

▲桌上還有調酒和水果 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

員警在進入該酒吧後，發現一名男子站於吧檯內，另還有一男一女坐於吧檯邊，在店內3人皆未戴口罩，而且吧檯上放有吃過的2盤水果及4杯調酒，還正撥放著音樂，現場人員看到員警出現，趕緊否認「我們沒有營業」。

▲桌上還有調酒和水果 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

該酒吧30歲的楊姓負責人向警方聲稱蔡女、陳女、張簡男等三人都是員工，利用歇業期間至公司打掃後，在店內相聚聊天，並無營業。但員警依據埋伏期間的觀察及現場陳設狀況，認為楊姓負責人說法不足採信，先針對楊姓負責人、陳女、張簡男三人都未戴口罩一節，依傳染病防治法開罰，另外，店家違規營業部分，也將蒐證後將通報衛生局認定裁是否處斷水斷電。

時間對我們來說完全沒用！

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