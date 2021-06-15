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溶岩巧克力蛋糕超簡單﹗防疫在家備好「百靈MQ7」烹出一屋幸福香氣

▲備好德國百靈MultiQuick 7旋風料理棒，那些看似遙不可及、令人垂涎的餐點，輕輕鬆鬆就可簡單上桌。（影／百靈提供）

消費中心／綜合報導

謹慎防疫足不出戶的這段時期，不管是要為家人打理三餐，還是一人飽全家飽的自理自足，會料理的菜色已經看到盡頭，偶爾也好想嚐嚐由專業廚師料理的美食。其實只要備好在「料理之王」第二季中相當生火的德國百靈MultiQuick 7旋風料理棒，那些看似遙不可及、令人垂涎的餐點，輕輕鬆鬆就可簡單上桌。

第一道使用打蛋器配件就可簡單上手的料理是「溶岩巧克力蛋糕」

▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）

 ▲幸福感滿溢的溶岩巧克力蛋糕，一端出場全家興奮到模糊。（圖／擷取自影片，下同）

材料：苦甜巧克力，無鹽奶油，糖，蛋，低筋麵粉，可可粉

▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）
▲▼只要確實安裝打蛋器配件，在家端出溶岩巧克力蛋糕就是這麼簡單。

▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）

做法：
巧克力與奶油隔水融化後攪拌均勻，大碗裝進蛋及糖以打蛋器攪打蛋液，再加入方才的巧克力奶油、蛋液、過篩的麵粉、可可粉，用打蛋器都攪打均勻。烤盅內塗上奶油倒入餡料，放入預熱200度的烤箱烤9分鐘後，倒扣盛盤，全家就可以在滿室的烘焙馨香下，為流出甜郁巧克力岩漿的蛋糕喝采。

▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）

▲全家在滿室的烘焙馨香下，為流出甜郁巧克力岩漿的蛋糕喝采。

第二道用德國百靈MQ7輕鬆製作的料理是「洋蔥櫛瓜鹹派」
▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）

▲烤得金黃又香氣四溢的洋蔥櫛瓜派，一端出就給人滿滿幸福感。

派皮：冰奶油，低筋麵粉，冰水
內餡材料：櫛瓜，大蒜，洋蔥，油漬鯷魚，橄欖油
液體餡：牛奶，鮮奶油，全黃，蛋黃，鹽，肉豆蔻粉

▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）

▲派餅類的派皮製作，麵粉沙狀觸感的拿捏，及成麵糰結團的力道一向需要靠經驗決定成敗，現在用百靈旋風料理棒可以輕鬆搞定。

以大切碎盆搭配大切碎刀，放入麵粉及切丁冰奶油攪打成碎粉狀後，再加入冰水攪打成麵團；麵團以保鮮膜包覆冷藏20分鐘，桿開舖平至模型中，用叉子將底部叉洞，舖上烤盤紙到入重石，放入180度烤箱烤10分鐘後，刷上蛋黃液再烤五分鐘，派皮就輕鬆完成囉。

以厚片切片器將櫛瓜切片，洋蔥切絲；將大蒜鯷魚及洋蔥炒香，再加入櫛瓜炒軟，加入黑胡椒及鹽調味，將以上香氣四溢的內餡放入派皮內。

液體餡的材料全數放入攪拌杯中以打蛋器打勻，再將液體餡倒入已放入內餡的派皮內，入烤箱200度烤40分鐘，金黃誘人又香氣綿密不膩口的洋蔥櫛瓜鹹派即可上桌。
▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）

▲入烤箱200度烤40分鐘，金黃誘人又香氣綿密不膩口的洋蔥櫛瓜鹹派即可上桌。

長時間的居家防疫，如何能做出料理上的變化令許多操持三餐的人相當苦惱。使用德國百靈MultiQuick 7，讓烹飪除了滿足生存所需，更可不費力的成為生活上的藝術。有別於其他攪拌棒機型專注於打碎食材，百靈MultiQuick 7旋風料理棒為德國工藝製作，結合了攪碎、混合、切碎、切絲、切片、切條、磨泥、打發、調麵糊、揉麵糰等功能。多道原以為專業廚師或極具料理經驗的人才能端出的美食，有了德國百靈MQ7就能簡單上桌。

趁著momo購物618年中慶的到來，線上即可為自己和家人挑選一組讓生活加分的德國百靈MultiQuick 7旋風料理棒，用百靈點亮屋內幸福的用餐時光。

德國百靈MultiQuick 7旋風料理棒

▲▼溶岩巧克力蛋糕,防疫,料理,甜點,德國百靈,食物處理機。（圖／擷取自影片）

▼BRAUN 德國百靈 MQ7 廚藝老師使用好評。（影／百靈提供）

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