減醣低卡漢堡排原來那麼簡單！百靈旋風料理棒讓烹飪成為舒壓的一環！

▲懂得挑選合適的器具，在簡單的雞胸肉以及豆製品上下功夫，就算是一個人在家用餐也可以很講究。（圖／擷取自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

每一道讓人嚐過後會微笑的料理，背後都有一個焦頭爛額的廚師，和一個擺滿器具的擁擠廚房。添購多樣廚房器具才能完成美食的時代，在旋風料理棒上市的那一刻就此被推翻。德國百靈MultiQuick 7旋風料理棒，提供更智慧更省力的料理方式，拉出從容烹飪的新高度。在講究健康的時代，如何吃才能達到「減醣低卡」已成為許多人的課題。但是吃得健康不代表需要犧牲口腹之慾，懂得挑選合適的器具，在簡單的雞胸肉以及豆製品上下功夫，就算是一個人在家用餐也可以很講究。

▲要端出影片裡這道低醣低卡雞胸豆腐漢堡排，已經不用翻掉整個廚房。（影／ETtoday）

影片中的雞胸豆腐漢堡排，就是在忙碌生活中，療癒口腹最棒的一餐。

材料：

漢堡肉及墊底蔬菜：雞胸肉200克、洋蔥一顆、板豆腐200克、鹽1/2匙、糖1/2匙、胡椒、醬油2小匙、蛋1個、高麗菜1/4顆。

和風醬：白蘿蔔、水、醬油、米醋。

烤蔬菜：大黃瓜、紅蘿蔔、紅黃椒。

杏仁奶：烤熟的杏仁、紅棗、水、蜂蜜。

做法：

烤蔬菜：使用多功能食物處理器，裝上粗片切片器、細片切片器，將大黃瓜、紅蘿蔔、紅黃椒輕鬆切片後，淋上橄欖油擺上烤盤，烤十分鐘。

▲多功能食物處理器裝上粗片切片器、細片切片器，將各式蔬菜輕鬆切片切絲。

雞胸豆腐漢堡排：把高麗菜以切絲刀切為高麗菜絲後，裝盤作為漢堡肉的墊底。再將多功能食物處理器換上大切碎刀，將洋蔥切丁，再炒至半透明狀；繼續使用大切碎刀將雞胸肉切成絞肉狀；再使用磨泥器，將脫水後的豆腐磨成豆泥；把以上的洋蔥丁，絞肉，豆泥加入一顆雞蛋以及鹽，糖，胡椒後，用大切碎刀將這些食材攪打為帶有黏性的絞肉。將絞肉手捏為適當大小後，以中火煎至兩面金黃即可裝盤。﻿

▲智能無段變速，輕鬆處理豆腐磨泥步驟。

▲多功能食物處理機裝上大切碎刀，優雅攪拌絞肉不沾手。



和風醬：攪拌棒換上防飛濺、不吸鍋的「金鐘罩」，將攪拌杯裡的白蘿蔔、水、醬油、米醋放打成泥，再將打勻的醬汁煮開，就是清爽又提味的日式和風醬。

堅果杏仁奶：將堅果杏仁奶的材料都放進攪拌杯，再以有專利輔助刀刃、可以輕鬆打碎堅硬食材的「金鐘罩」輕鬆打成汁。

▲推進式伸縮刀頭加上升級版金鐘罩，防飛濺、不吸鍋，輕鬆打碎堅硬食材。

將烤蔬菜裝盤，漢堡排放在高麗菜絲上再淋上和風醬，為自己倒一杯堅果杏仁奶。注重身形及健康的日子裡，以德國百靈MultiQuick 7旋風料理棒打造講究的一餐，讓生活過得精緻有味。

德國百靈MultiQuick 7旋風料理棒是新型的旗艦機款， 除了擁有德國工藝設計的洗鍊頂規外觀，14配件讓烹飪可以更智慧便利。別於其他攪拌棒機型專注於打碎食材，百靈MultiQuick 7旋風料理棒結合了攪碎、混合、切碎、切絲、切片、切條、磨泥、打發、調麵糊、揉麵糰等功能，甚至在家就可以愜意地為自己揉麵糰、切配料、製作披薩。眾多配件的特殊性能也一點都不馬虎。擁有全球首創的推進式伸縮刀頭，讓每一次的攪打都省力有效率；智能無段變速操作，簡單一按即可自動調節攪拌速度；特殊設計的金鐘罩防飛濺不吸鍋；切片、切絲等刀片裝上多功能食物處理機，可滿足各式刨絲及切片切絲需求﻿。

▲眾多配件的特殊性能也一點都不馬虎。

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