　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Discord GIF搜尋要換人了！Giphy、Klipy展開用戶測試

▲▼通訊平台 Discord。（圖／AppStore）

▲通訊平台 Discord。（圖／AppStore）

記者吳立言／綜合報導

近期有第三方追蹤 Discord 功能更新的帳號指出，Discord 正在進行一項 GIF 搜尋來源的調整測試：預設 GIF 搜尋提供者可能從 Tenor，轉向 Giphy 與 Klipy 等替代方案，並以實驗方式觀察用戶偏好。

不過，截至目前為止，Discord 尚未在官方公告、支援文件或公開更新說明中，明確對外證實這項變動；外界能掌握的資訊，主要仍停留在「測試跡象」與第三方觀察，尚無法確認何時會全面上線、或最終會由哪一家成為預設供應商。

這波調整之所以引發討論，關鍵在於 Tenor 官方已針對開發者發布 API 退場時程：Tenor 表示將在 2026 年 6 月 30 日 sunset（停止）Tenor API；同時也列出 2026 年 1 月 13 日起不再接受新的 API key 申請與新整合案。這代表仰賴 Tenor API 的既有整合，若未提前轉移，之後可能出現功能失效風險。

在此背景下，Discord 若開始測試其他 GIF 來源，較可能屬於「提前因應供應商退場」的風險控管作法。至於用戶端實際體驗是否會受到影響，仍取決於 Discord 測試範圍與後續是否正式推行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

羅技在台40週年！三大明星商品跨足多領域　台北電玩展確定參戰

Discord GIF搜尋要換人了！Giphy、Klipy展開用戶測試

蘋果創意廣告展現iPhone耐刮實力　談判桌秒變「壓力測試現場」

問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」　業界揭原因

蘋果拋重磅！創作者工具推單一訂閱制　符合2身分最低每月90元

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

羅技在台40週年！三大明星商品跨足多領域　台北電玩展確定參戰

Discord GIF搜尋要換人了！Giphy、Klipy展開用戶測試

蘋果創意廣告展現iPhone耐刮實力　談判桌秒變「壓力測試現場」

問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」　業界揭原因

蘋果拋重磅！創作者工具推單一訂閱制　符合2身分最低每月90元

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

中年男圓山捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商　遭制伏送醫

猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

【國道暴走】休旅車失控迴轉撞護欄！ 後車載舅媽骨灰驚呼：有保佑

3C家電熱門新聞

蘋果拋重磅！創作者工具最低90元

問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」

Google教孩子自己解除家長監護引爭議

OnePlus匯23億非法在台招募

2026電視主流揭密！

蘋果創意廣告展現iPhone耐刮實力

2025年底手機降價排行榜出爐

疑似首款摺疊iPhone保護殼曝光

行動電源再傳爆炸！

Discord GIF搜尋傳將改為Giphy、Klipy

motorola閃電推3新機

羅技在台40週年！

iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

更多熱門

相關新聞

LINE宣布收回訊息時效仍維持24小時

LINE宣布收回訊息時效仍維持24小時

LINE 原先規劃自 12 月起，調整一般聊天室的「收回訊息」功能，將可操作時間從原本的 24 小時縮短為 1 小時，引起不少用戶反彈。對此，LINE 今（24）日緊急宣布，相關變更將「暫緩實施」，實際上路時間將另行公告。

Discord爆重大資安洩漏

Discord爆重大資安洩漏

槍殺柯克！嫌在Discord向網友坦承犯案

槍殺柯克！嫌在Discord向網友坦承犯案

全球第一！尼泊爾新總理竟用Discord選出

全球第一！尼泊爾新總理竟用Discord選出

LINE吃容量「照片還會過期」　大票推1款App

LINE吃容量「照片還會過期」　大票推1款App

關鍵字：

DiscordGIF搜尋Tenor供應商變更功能調整

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面