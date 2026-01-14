Discord GIF搜尋要換人了！Giphy、Klipy展開用戶測試

▲通訊平台 Discord。（圖／AppStore）
近期有第三方追蹤 Discord 功能更新的帳號指出，Discord 正在進行一項 GIF 搜尋來源的調整測試：預設 GIF 搜尋提供者可能從 Tenor，轉向 Giphy 與 Klipy 等替代方案，並以實驗方式觀察用戶偏好。
Discord is moving their default GIF Search Provider from Tenor to Giphy and Klipy.— Discord Previews (@DiscordPreviews) January 14, 2026
This is due to the Tenor API shutting down in June of this year.
In a new experiment, Discord is testing which provider users prefer. pic.twitter.com/miGCEX1cGs
不過，截至目前為止，Discord 尚未在官方公告、支援文件或公開更新說明中，明確對外證實這項變動；外界能掌握的資訊，主要仍停留在「測試跡象」與第三方觀察，尚無法確認何時會全面上線、或最終會由哪一家成為預設供應商。
這波調整之所以引發討論，關鍵在於 Tenor 官方已針對開發者發布 API 退場時程：Tenor 表示將在 2026 年 6 月 30 日 sunset（停止）Tenor API；同時也列出 2026 年 1 月 13 日起不再接受新的 API key 申請與新整合案。這代表仰賴 Tenor API 的既有整合，若未提前轉移，之後可能出現功能失效風險。
在此背景下，Discord 若開始測試其他 GIF 來源，較可能屬於「提前因應供應商退場」的風險控管作法。至於用戶端實際體驗是否會受到影響，仍取決於 Discord 測試範圍與後續是否正式推行。
