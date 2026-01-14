Discord GIF搜尋要換人了！Giphy、Klipy展開用戶測試

▲通訊平台 Discord。（圖／AppStore）



記者吳立言／綜合報導

近期有第三方追蹤 Discord 功能更新的帳號指出，Discord 正在進行一項 GIF 搜尋來源的調整測試：預設 GIF 搜尋提供者可能從 Tenor，轉向 Giphy 與 Klipy 等替代方案，並以實驗方式觀察用戶偏好。

Discord is moving their default GIF Search Provider from Tenor to Giphy and Klipy.

This is due to the Tenor API shutting down in June of this year.

In a new experiment, Discord is testing which provider users prefer. pic.twitter.com/miGCEX1cGs — Discord Previews (@DiscordPreviews) January 14, 2026

不過，截至目前為止，Discord 尚未在官方公告、支援文件或公開更新說明中，明確對外證實這項變動；外界能掌握的資訊，主要仍停留在「測試跡象」與第三方觀察，尚無法確認何時會全面上線、或最終會由哪一家成為預設供應商。

這波調整之所以引發討論，關鍵在於 Tenor 官方已針對開發者發布 API 退場時程：Tenor 表示將在 2026 年 6 月 30 日 sunset（停止）Tenor API；同時也列出 2026 年 1 月 13 日起不再接受新的 API key 申請與新整合案。這代表仰賴 Tenor API 的既有整合，若未提前轉移，之後可能出現功能失效風險。

在此背景下，Discord 若開始測試其他 GIF 來源，較可能屬於「提前因應供應商退場」的風險控管作法。至於用戶端實際體驗是否會受到影響，仍取決於 Discord 測試範圍與後續是否正式推行。