星巴克「超前部署」！內部測試評估買進「麥飯石礦泉水」　力求符合國際精品咖啡水質

消費中心／綜合報導

大遲到的梅雨，讓中南部依舊面臨嚴重的缺水問題！近來，中部地區如台中、苗栗、彰化等地，都陸續祭出「限水政策」，影響戶數破百萬，憂愁的民眾只能搶著買水、儲水，以免遇到煮飯、洗澡突然沒水可用的窘境。不過就有網友好奇，像是每天不斷接單做飲料的超商、咖啡廳或手搖店，「到底要儲多少水，才可以像平常一樣穩定做生意呢？」正巧就有網友發現，咖啡連鎖龍頭星巴克因應缺水的替代方案，竟是選擇一般人到超市也能買到的水事紀麥飯石礦泉水。不僅網路上熱烈討論，也躍上熱門時段的電視新聞，讓這款礦泉水瞬間吸睛爆紅。

▲限水政策對於餐飲業者帶來極大衝擊。（圖／擷取自PTT）

限水措施讓民眾苦哈哈，對於業界更是造成極大衝擊。除了要擔心是否能如期營業以外，如果有促銷衝業績的規劃，真的得要儲備足夠的水，才能滿足捧場的消費人潮。無怪乎就有網友好奇，「如果遇到像超商或是星巴克，真的要備很多水吧？」加上常在家泡咖啡或調煮飲料的人都知道，水質的好壞，幾乎就決定了這杯咖啡、飲品的可口程度。「供5停2」的政策一祭出，乖乖跟著政府腳步走的商家如果沒挑到好水，製作出品質不一的咖啡、飲料，很有可能就被消費者喝了出來，反而因小失大。

所幸不少商家在限水政策公布前，就「超前部署」購入大量礦泉水，持續提供民眾新鮮的現煮咖啡與飲品。做為台灣最具指標性的連鎖咖啡品牌星巴克，會選擇怎樣的應變方式，自然備受外界矚目。星巴克以麥飯石礦泉水做咖啡的消息，被電視媒體揭露後，網友也拍到超過成人高度的一箱箱麥飯石礦泉水，堆疊在星巴克店裡的壯闊場景，驚嘆「原來連星巴克都需要應變……」，卻意外釣出不少品水老司機回應，「有看到新聞報導，好像說水質有在國際咖啡協會的標準內，星巴克懂挑」、「明天就去喝星巴克」、「麥飯石是好水，星巴克的品管都滿嚴格的」，更有不少網友表示，「我家就會買這個水」、「這好水喔，應該只是你（原PO）沒看過而已」、「品質很可以，比較不容易有異味」。過去熟悉麥飯石的網友紛紛跳出讚聲，讓不少年輕網友都笑說，「沒想到缺水也能長知識！」

▲咖啡品質鑑定師接受採訪時，也解釋麥飯石礦泉水之所以能被星巴克選中的原因。（圖／擷取自東森新聞）

不過，也不是所有品質佳的好水，都適合用來現煮咖啡。咖啡品質鑑定師邱建銘在接受電視新聞採訪時就表示，「國際精品咖啡協會對於咖啡用水有一套建議標準，麥飯石礦泉水在總可溶性固形物、硬度跟鹼度上，都符合協會建議的規範，所以是適合沖煮咖啡的水質，同時也是台灣在地好水。」來自瑞芳的麥飯石礦泉水，水質經過檢測後也發現，礦物含量以及總硬度與國際精品咖啡協會（SCA）評判咖啡水質的標準相當，才能完整地萃取出每一支咖啡獨一無二的風味。

▲麥飯石礦泉水符合SCA咖啡用水標準，也解釋麥飯石礦泉水之所以能被星巴克選中的原因。（圖／擷取自東森新聞）

麥飯石礦泉水之所以比一般市售礦泉水還更受國際咖啡品牌的青睞，主因不外乎就是關鍵3字「麥飯石」。業者解釋，所謂「麥飯石」就是能夠層層濾淨水質的礦脈，就像民眾家中的濾水器，能將水中的雜質層層去除，另外更多了溶出礦物質的功能，還沒經過濾水器或高溫煮沸，就先給民眾天然甘甜的水質。

眼見眾人期待的梅雨、鋒面遲遲不來，相關單位也提醒民眾要有再次限水的心理準備。受到精品咖啡界看中，卻有著親民價格的水事紀麥飯石礦泉水，可預見將成為近期商家或是自家搶購的熱門瓶裝水品牌之一。跟著咖啡龍頭選擇用水，在緊縮用水的過渡期也能尋求替代方案，持續日常的飲食品質。