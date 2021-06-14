▲防疫宅在家！新北健康三寶「綠竹筍」盛產，15日e起抽好筍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每年6月是新北健康三寶「綠竹筍」盛產季節，新北市政府農業局與民眾分享挑選綠竹筍的秘訣，除了謹記認明產地須為新北市外，外觀還要「白、彎、矮、肥」。民眾自6月15日至6月20日，只要在「新北市農業局-稼日蒔光」，按讚、分享貼文、標註好友，並回答正確挑選方式，就有機會抽得綠竹筍禮盒。

新北市是全國綠竹筍最大產區，主要產區為五股、三峽及八里，其他產區包括新店、深坑、平溪、林口、泰山，新北市各筍區的土質因多於中性至微酸性，加上氣候濕潤，適合綠竹筍生長，加上百年的技術傳承，讓新北綠竹筍品質優良，在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅。

▲新北健康三寶「綠竹筍」。

農業局表示，規劃「e起抽好筍」網路抽獎活動，民眾自6月15日至6月20日，只要在「新北市農業局-稼日蒔光」臉書貼文下方，按讚、分享貼文、標註好友，並回答正確挑選方式，就有機會獲得限量新北市綠竹筍禮盒（3台斤）3組（市值670元）、真空包裝筍3組（市值550元），以及超商百元禮券10組。

農業局說，民眾如果想從萬筍之中挑選出類拔萃的好筍，除了須認明產地為新北外，還要謹記外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」。

農業局長李玟表示，新北綠竹筍不論品質或口感都居全島之冠，口感鮮嫩多汁，想品嚐新北好筍的民眾，一定要把握這次機會，並將挑選綠竹筍小撇步分享給更多人知道，一起當綠竹筍達人。另外端午連假期間雖因疫情不能出門，但民眾若想訂購新北好筍，仍可以到「新北綠竹筍e易購」購買。

美麗最大的祕密

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