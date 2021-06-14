宜蘭1233外籍漁工篩檢　2人一度偽陽「PCR皆陰性」

▲宜蘭蘇澳、頭城兩地1,233外籍漁工，6/12、6/13天篩檢，其中一度有2人偽陽性，但PCR皆陰性。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為阻絕漁工防疫破口，12、13日兩天針對蘇澳、頭城地區500多艘漁船雇用的1,233多名的外籍漁工進行快篩，第一天篩檢了984人，快篩皆為陰性，第二天快篩249人，其中247人快篩為陰性，2人為陽性，但經PCR確認後皆為陰性，讓防疫人員鬆口氣。

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6/12、6/13日兩天，宜縣府協調安排醫師、護理人員、醫檢師及行政人員等醫療團隊，與頭城漁會及蘇澳漁會共同合作，前往烏石港、大溪漁港、及南方澳漁港進行外籍漁工擴大快篩服務，總共服務1,233人（烏石港183位、大溪漁港328位、及南方澳漁港722位）。

6/12篩檢了984位，快篩皆為陰性；6/13篩檢了249位，其中247人快篩為陰性，2人為陽性，但經PCR確認後皆為陰性。

宜縣府也呼籲大家不可掉以輕心，仍須做好相關的防疫措施，戴口罩、勤洗手及保持社交距離。縣府也請船主、仲介宣導外籍船員切勿群聚及外出訪友等較具風險行為。另外，縣府及漁會也將定期辦理漁港、漁船消毒作業，做好相關的防疫作為。

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