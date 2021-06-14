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新竹長照機構成重災區「31染疫、2死」！病友回院洗腎　3天陰轉陽

▲▼新竹縣0614疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣確診分布圖。（圖／新竹縣府提供）

記者莊智勝／新竹報導

新竹縣今新增3例本土確診個案，現場楊文科指出，感染的3人都位於竹東鎮，其中2位是同長趙機構、同樓層同房的住民，另一位則是另一機構住民，同時也是洗腎腎友，3人均是長趙機構爆發群聚後遭到匡列，起初PCR呈現陰性，後再次採檢轉楊確診。

楊文科指出，確診的3例案號分別為13095、13096及13193，年齡介於50多歲到80多歲之間，1名男性、2名女性，都居住在竹東鎮，其中13095、13193同為C機構同房住友，2人在10日因機構群聚案被匡列，當時採檢均為陰性，不料13095於12日晚間出現發燒症狀，就醫採檢後確診，就地收治於專責病房；而案13193則是配合加強採檢監測計畫，於隔離日起第3日進行二次採檢，由陰轉陽確診。

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楊文科表示，另名案13096則為B機構住民，且是洗腎腎友，9日當天B機構發生確診個案，13096因此遭匡列並採檢，當時結果為陰性，不料12日個案前往洗腎，並依規定進行快篩，結果呈現陽性，當即送往醫院進行PCR採檢，當天即接獲確診通知，立即收治醫院負壓隔離病房。

▲▼新竹縣0614疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣長照機構群聚關係圖。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣今新增3例均為長照機構長期住民，且無外出情形，都是在居家隔離期間確診，所以無高風險公共場所活動史，相關接觸者已於日前匡列，但因為機構陸續有確診者出現，因此新竹縣府衛生局將會加強採檢及延長居家隔離的日期。

另一方面，楊文科也宣布，新竹縣新增一名確診者死亡個案，為一名80多歲的重症長者，本身就有慢性疾病，屬高風險重症族群，染疫後於13日下午離世；目前新竹縣共有2例確診者死亡個案，是否是因染疫導致死亡，還有待中央疫情指揮中心研判。

新竹縣長照機構爆發群聚風暴至今累計已31人染疫，其中竹東今更傳出2機構群聚，因此楊文科宣布，將開放竹東鎮民進行普篩，尤其是住在該2處機構附近的居民，如果有疑慮的民眾，請上網預約報名篩檢，篩檢站設置在竹東河濱公園，將於6月16（三）一整天，專為竹東鎮民提供免費快篩服務。請有疑慮的鎮民鄉親，至竹東鎮衛生所網站預約報名，預約的時間從今天（6/14）下午2點開始，到明天（6/15）下午5點止。

▼新竹縣今確診的3例個案均無公共場所活動史。（圖／新竹縣府提供）

▲▼新竹縣0614疫情。（圖／新竹縣府提供）

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