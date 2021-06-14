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金門1.12萬劑AZ「16日75歲↑長者先開打」！4大型場館成接種站

記者林名揚／金門報導

金門縣12日共有1萬1200劑AZ疫苗到貨，縣長楊鎮浯今表示，目前規劃金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館共4間大型場館作為接種站，配合黃卡（疫苗接種紀錄卡）到貨，16日開始進行施打，對象為75歲以上長者及65歲以上原住民長者。

▲▼金門縣府已規劃4大型場館 配合黃卡到貨於6／16開打。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府6／16開打疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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縣府秘書長陳朝金表示，民政處已快速完成調查75歲以上長者施打願意，針對75歲以上長者（具原住民身分者為65歲以上）仍以雙軌制進行，第一是自行預約，第二就是讓長者能夠更方便、就近，避免各院所湧入大量施打人潮，規劃4間大型場館來提供施打，至於烈嶼地區因人數較少，會由鄉公所協助接送到衛生所接種；各鄉鎮公所將於明日（15日）發通知單，讓長者可以知道自己是何時間、何時段、何地點去施打疫苗，公所也會派交通車接送長者。至於行動不便、臥病在床、比較無法出門的長者，預定在4個大型場館施打施打完畢之後，於下禮拜由醫護人員直接到家做施打服務。

▲▼金門縣府已規劃4大型場館 配合黃卡到貨於6／16開打。（圖／記者林名揚翻攝）

陳朝金說明，大型場館原定是6/15開始施打，但因受限到黃卡（疫苗接種紀錄卡）及接種標貼，目前僅剩2000餘張，已分配到九家醫療院所，中央明天才會寄出來，且考量黃卡是重要的就醫憑證，所以這4間大型場館施打日是從6/16開始，也感謝金門醫院、開業醫師、護理人員及校護等，都願意來支援。至於9院所的預約，則依各院所營業時間施打。

衛生局說明，第一類至第三類公費接種對象，依各單位造冊為主，自行預約；洗腎患者由衛生福利部金門醫院及傅仰賢診所於機構內進行接種；住宿式長照機構住民及工作人員，由衛生福利部金門醫院統一赴機構內接種。

衛生局強調，本縣接種對象皆依中央規定之順序辦理，6月15日起符合接種對象為「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」（具原住民身分者為65歲以上） COVID-19公費接種對象，以及已公費接種第一劑疫苗且間隔10-12週後，需接種第二劑者(醫護為優先)。只要符合上述身分，無論戶籍地及工作地點，都以居住地進行接種為原則，避免人員流動；本縣也會視中央流行疫情指揮中心提供之疫苗期程、數量、優先接種對象接種情形及國內外疫情現況隨時滾動調整開放接種對象。

另外，縣府公布今日端午回金人潮，尚義機場到站旅客179人，台灣端快篩93人，金門端快篩81人，扣除已接種疫苗5人，篩檢率100%，快篩全數陰性。

▲▼金門尚義機場。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門尚義機場。（圖／記者林名揚翻攝）

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