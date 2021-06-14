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高雄首波長輩疫苗接種明天開打！陳其邁：接種站周邊免費停車

▲高雄市長陳其邁13日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府供）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄連續2天零確診，市長陳其邁14日主持防疫記者會，針對15日起連續3天為長輩接種疫苗日，屆時共有126個接種站，施打期間周邊路邊免費停車，紅黃線也會開放停車。

市長陳其邁表示，15日將為首波高齡長輩打疫苗，副市長史哲上午視察場地，已經布置好了，有些子女還提早來幫長輩看場地，就像在考大學聯考。

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▲▼副市長史哲視察鳳山體育場接種站，排練「宇美町式」打法。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄參考日本「宇美町式」打法，長輩不須排隊、不須預約、坐著打。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁說，疫苗接種站共設置126站，分為三天施打，第一天有56站、第二天39站、第三天31站，施打對象是高雄市轄內87歲以上高齡長輩，由區公所里幹事分發通知單，請長輩依表訂時間前往接種站施打疫苗。

陳其邁指出，疫苗施打原則「求好不求快」，長輩不須排隊、不須預約、坐著打，記得攜帶疫苗通知單、身分證、健保卡，並保持社交距離，等醫師診療後再接種，施打後先留在現場觀察15至30分鐘再回家，務必打好打滿、不求快。

▲▼高雄施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲疫苗相關資訊可洽區公所。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁也宣布，15、16、17日，連續三天，126個疫苗接種點周邊路邊免費停車，紅黃線也開放停車，但若不是施打疫苗卻亂停，會叫拖吊車拖走。

▲▼高雄施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄疫苗接種站周邊免費停車。（圖／高雄市政府提供）

高雄市交通局補充，為方便自行接送年長者的家屬，交通局規劃15日至17日施打期間，全市108處接種地點500公尺範圍內路邊停車免費，方便長輩施打疫苗也可以放心停車。

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