警察節送疫苗險端午節送粽子　埔里警友會力挺一線防疫英雄

▲端午節飄粽香，埔里警友慰勞員警。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

今明2天適逢一年一度的端午節和警察節，因疫情持續嚴峻，全國三級警戒延長至6月28日，埔里警友辦事處繼上月底為埔里分局員警送上「疫苗險」大禮，今天又特地為送上香噴噴的粽子，慰問第一線警察同仁的辛勞，得以無後顧之憂地執行治安、交通以及當前最重要的防疫工作。

隨著AZ疫苗陸續撥配各縣市，因無論施打何種疫苗都有可能產生副作用，埔里警友辦事處為讓基層員警安心協助防疫勤務，並減輕施打疫苗時的心理壓力與負擔，聯合各警友站在上月25日，為埔里分局的每位員警、工友和雇員，共計170人投保「疫苗險」。

▲端午節飄粽香，埔里警友慰勞員警。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，該保險效期為1年，期間只要施打疫苗後產生不適，住院1次就有1萬元的補助款，最高額度為50萬元，貼心舉動讓基層員警覺得心安不少。

埔里警友辦事處主任曾允信今天也親自將粽子送至分局，讓連假照常值班的員警們可以暫時脫下口罩喘口氣、享用美食；他表示在疫情期間，員警們自己要不分晝夜戴著口罩，協助取締未戴口罩、查察八大娛樂場所是否關閉停業，以及市場防疫宣導等，皆面臨高風險性，才能讓民眾有安全無虞的生活環境，他祝福所有警察同仁端午平安。

▲端午節飄粽香，埔里警友慰勞員警。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局長方秋梅表示，因員警執勤時會接觸到很多民眾，染疫機率也大幅提高，有警友協助投保，爾後施打疫苗更安心，為工作添加雙重層保障，也能讓家屬安心不少；而今年端午因疫情嚴峻，許多在外工作的民眾，以及醫護、警消等防疫人員都配合避免移動返家，感謝警友會的加油打氣與支持，與國人一起繼續堅守崗位、對抗疫情。

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