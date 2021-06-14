文組職缺一搜超過3000筆！他勸找嘸工作「別怪疫情」　網看完打臉

▲疫情期間百業蕭條，確實會影響到人民生計。（圖／記者劉亮亨攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情期間很多人收入受到影響，被放無薪假甚至失業，社會新鮮人更哀號這時候畢業根本找不到工作！不過有網友發現，實際搜尋求職網，可以找到超過3000筆徵才資訊，不禁讓他懷疑，「疫情真的找不到工作嗎...？」

原PO在Dcard表示，近期很多人抱怨因為疫情而找不到工作，他猜測文組遇到這狀況的機率應該更大，所以在求職網搜尋「文組相關職務」，包括人資、行政、總務、客服、業務等等，並勾選工作經歷1年以下、薪資3萬以上，地區也限制在雙北、桃園、新竹。

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結果原PO一搜就跑出一整串職缺，「不乏有名的大公司、學校機構，像是GARMIN、荷商海尼根、臺達電、晶元電、兆豐券、清大、臺師大等，扣除以上比較有名的，搜尋結果也超過三千筆」，他認為琳瑯滿目的職缺就擺在眼前，即便是文組工作機會也很多，「不能再拿這個當藉口」。

最後原PO呼籲，疫情期間在家待業的人要好好充實自己，有職缺就勇於嘗試看看，「雖然跟理組相比是僧多粥少，但真的覺得只是有沒有能力跟想不想做而已。」

▲找不到工作除了景氣差，很大原因也是自己能力不足。（示意圖／記者劉亮亨攝）



許多網友看完後反駁，求職網上很多職缺都是常年擺在那，即使已經徵到人了也不會撤下來，或是單純開職缺來打廣告，增加公司知名度，所以並非原PO看到的3000筆職缺這麼多，「很多職缺都是掛著打廣告的啦~真的打去問就會跟你說已經徵到人了」、「我認為他們是抱怨，投了履歷都沒有回覆。搜尋的職缺再多也沒用，不回覆就是不回覆」、「疫情期間所有面試暫緩，你是收不到回覆的。」

也有人認為，找不到工作不能全部歸咎於疫情，自己的實力也有影響，「有能力的還是找的到啊，沒能力的即使沒有疫情也找不到」、「不少人喊找不到工作，卻又不願意放下身段，也不願意接受事實，東挑西挑，自己的能力就值那點錢。」