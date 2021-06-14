　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文組職缺一搜超過3000筆！他勸找嘸工作「別怪疫情」　網看完打臉

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲疫情期間百業蕭條，確實會影響到人民生計。（圖／記者劉亮亨攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情期間很多人收入受到影響，被放無薪假甚至失業，社會新鮮人更哀號這時候畢業根本找不到工作！不過有網友發現，實際搜尋求職網，可以找到超過3000筆徵才資訊，不禁讓他懷疑，「疫情真的找不到工作嗎...？」

原PO在Dcard表示，近期很多人抱怨因為疫情而找不到工作，他猜測文組遇到這狀況的機率應該更大，所以在求職網搜尋「文組相關職務」，包括人資、行政、總務、客服、業務等等，並勾選工作經歷1年以下、薪資3萬以上，地區也限制在雙北、桃園、新竹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果原PO一搜就跑出一整串職缺，「不乏有名的大公司、學校機構，像是GARMIN、荷商海尼根、臺達電、晶元電、兆豐券、清大、臺師大等，扣除以上比較有名的，搜尋結果也超過三千筆」，他認為琳瑯滿目的職缺就擺在眼前，即便是文組工作機會也很多，「不能再拿這個當藉口」。

最後原PO呼籲，疫情期間在家待業的人要好好充實自己，有職缺就勇於嘗試看看，「雖然跟理組相比是僧多粥少，但真的覺得只是有沒有能力跟想不想做而已。」

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲找不到工作除了景氣差，很大原因也是自己能力不足。（示意圖／記者劉亮亨攝）

許多網友看完後反駁，求職網上很多職缺都是常年擺在那，即使已經徵到人了也不會撤下來，或是單純開職缺來打廣告，增加公司知名度，所以並非原PO看到的3000筆職缺這麼多，「很多職缺都是掛著打廣告的啦~真的打去問就會跟你說已經徵到人了」、「我認為他們是抱怨，投了履歷都沒有回覆。搜尋的職缺再多也沒用，不回覆就是不回覆」、「疫情期間所有面試暫緩，你是收不到回覆的。」

也有人認為，找不到工作不能全部歸咎於疫情，自己的實力也有影響，「有能力的還是找的到啊，沒能力的即使沒有疫情也找不到」、「不少人喊找不到工作，卻又不願意放下身段，也不願意接受事實，東挑西挑，自己的能力就值那點錢。」

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」　北市醫學中心接種點一次看

疫情破口是「3+11還是萬華」　醫師比喻：像安打後被打全壘打

被列「6大雙標金句」！律師再嗆：藍營執政我去年就死了

「台灣圖書館之母」王秋華辭世！享壽96歲　藝術家阮慶岳發文悼念

連戰打疫苗消息哪來？　周玉蔻被抹側翼氣炸：打醫院電話查啊

瑞豐夜市「歡迎來逛！」宣布重新營業　網氣炸狂罵：還在三級欸

新北反轉靠他們！第一戰神亞東「台姐團隊」　收治全國11%重症

高齡者施打疫苗如出現副作用？　鄭文燦：現場醫生進行處置

中華醫大畢業典禮Live 遠距互道珍重再見　2068位畢業生勇敢築夢

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」　北市醫學中心接種點一次看

疫情破口是「3+11還是萬華」　醫師比喻：像安打後被打全壘打

被列「6大雙標金句」！律師再嗆：藍營執政我去年就死了

「台灣圖書館之母」王秋華辭世！享壽96歲　藝術家阮慶岳發文悼念

連戰打疫苗消息哪來？　周玉蔻被抹側翼氣炸：打醫院電話查啊

瑞豐夜市「歡迎來逛！」宣布重新營業　網氣炸狂罵：還在三級欸

新北反轉靠他們！第一戰神亞東「台姐團隊」　收治全國11%重症

高齡者施打疫苗如出現副作用？　鄭文燦：現場醫生進行處置

中華醫大畢業典禮Live 遠距互道珍重再見　2068位畢業生勇敢築夢

得點圈之鬼「全集中」再發威　監督對吳念庭表現不意外

北約峰會公報警示「中國挑戰」　擬與亞太夥伴加強合作

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

網友無情批評　王柏融當做是給他們很大的樂趣

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

新冠第一戰神！全國11%重症靠亞東台姐

連戰打疫苗消息哪來？周玉蔻：打醫院電話查啊

破口是「3+11還是萬華」　醫師：像安打後被打全壘打

一家10口7人確診！他被食品廠好友傳染　返家1傳6

賈永婕勸募9千多萬恐違法？陳時中：沒限制

疫苗荒台人吵翻！醫籲整天酸沒用

英染印度株亡「3成打過疫苗」！張上淳回應了

問神達人預言4月中台灣須保守　國運扭轉時間點曝光

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」

郭董捐疫苗最新進度曝！盼保留部分劑量給員工　指揮中心：可討論

花蓮大家族爆群聚！爸與3月嬰都確診

更多熱門

相關新聞

4000名漁工將入港！高市府：一律篩檢

4000名漁工將入港！高市府：一律篩檢

高雄市魷釣漁船15日將返回前鎮漁港，屆時將有數千名外籍漁工入港。高雄市副市長林欽榮15日於防疫記者會表示，依照漁業署SOP，若有沒有海上接觸史，回到母港就一律篩檢，若在遠洋期間有接觸史，則全船居家檢疫。

工程行深夜燈火通明　8人躲防火巷被抓包

工程行深夜燈火通明　8人躲防火巷被抓包

侯友宜擔心這3區：一直在高峰上沒下降

侯友宜擔心這3區：一直在高峰上沒下降

網友點名「更上層樓」　陳其邁：不要來亂

網友點名「更上層樓」　陳其邁：不要來亂

埔里警友會送疫苗險和粽子挺警防疫

埔里警友會送疫苗險和粽子挺警防疫

關鍵字：

職缺新冠疫情台灣疫情文組失業

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面