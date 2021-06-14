　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜擔心新北這3區　「疫情一直在高峰上沒下降」

記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜14日召開防疫記者會，說明各區疫情變化，其中臨近萬華的板橋、中和、永和、三重、新莊仍是熱區中的熱區，但確診個案都有下降的趨勢；反觀，樹林、八里、三峽疫情沒有下降。

侯友宜表示，總體趨勢，萬華周遭板橋、中和、永和、三重、新莊，都是圍著萬華總體疫情趨勢發展，到現在一直都沒改變，是熱區中的熱區。

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲板橋、中和、三重、新莊、永和確診個案有下降趨勢。（圖／新北市政府提供）

侯友宜指出，5月16日到5月22日，紫色條狀瞬間爆發，是最高峰的時候，開始實施三級警戒後，黃色條狀就降下來；到了6月第一週，綠色長條狀比5月最後一周有往下掉，大部分的區域都是往這個方向走，總體的疫情發展到6月12日發病日，整體趨勢有往下掉，但還是不能掉以輕心。

侯友宜提到，鶯歌、八里、萬里、金山、三芝這些比較外圍週遭的，更要提醒他們，在整個疫情上要逐漸收回來，絕對不能再更延伸出去，尤其鶯歌確診個案少，但要慢慢回到零確診。

觀察新北市各區比較5月16日至5月22日當週，和6月6日至6月12日當週的疫情變化，板橋從423人減至108人；中和從232人減至128人；三重208人，現在減少至79人；永和從103人減至72人。土城5月16日至5月22日當週102人，但隔週5月23日至6月5日確診人數竄起來到119人，是受到群聚大幅感染，但到這週減至37人。新店從98人減至47人。

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲樹林、三峽、八里仍在高峰。（圖／新北市政府提供）

侯友宜提到，最擔心的蘆洲，5月30日至6月5日當週確診人數降到46人，這週降到39人，仍要密切注意；汐止有效控制後減至20人。

侯友宜指出，樹林從5月9日至5月15日、5月16日至5月22日、5月23日至5月29日、5月30日至6月5日、6月6日至6月12日，這幾週都30幾個確診個案，3天前特別成立樹林篩檢機動隊進到樹林，但很可惜到現在為止，沒找到確診的無症狀個案，希望樹林民眾，今天、明天還有機動戰，可以踴躍篩檢，因為數據沒有往下降，「我會比較擔心」。

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲其餘行政區疫情變化。（圖／新北市政府提供）

侯友宜還說，五股、淡水確診個案都有往下掉；泰山在5月30日至6月5日這週確診數上升，會把機動篩檢站再度開到泰山區；林口有控制下來；三峽、八里更加小心，一直在高峰上面，並沒有下降，鶯歌也是這樣的狀況；深坑、瑞芳、金山、石碇、萬里、三芝以及石門都要注意，零確診都要繼續保持。

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

新竹市疫苗開打「領先全國」！林智堅估2天打完：終於看到笑容

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

黃偉哲發獎金檢舉返鄉者還笑「粽盼親離」　民眾黨斥：自以為幽默

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝主張每劑770元

黃光芹捐醫護171台冷氣遭檢舉心寒：衛福部憑什麼濫權查我水表？

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃珊珊槓陳時中「有私心必遭天譴」！周玉蔻反酸：要幹掉柯文哲？

懶人包／北市15日開放長者打疫苗！忘記預約、非設籍⋯解決方法一次看

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

新竹市疫苗開打「領先全國」！林智堅估2天打完：終於看到笑容

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

黃偉哲發獎金檢舉返鄉者還笑「粽盼親離」　民眾黨斥：自以為幽默

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝主張每劑770元

黃光芹捐醫護171台冷氣遭檢舉心寒：衛福部憑什麼濫權查我水表？

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃珊珊槓陳時中「有私心必遭天譴」！周玉蔻反酸：要幹掉柯文哲？

懶人包／北市15日開放長者打疫苗！忘記預約、非設籍⋯解決方法一次看

瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

得點圈之鬼「全集中」再發威　監督對吳念庭表現不意外

北約峰會公報警示「中國挑戰」　擬與亞太夥伴加強合作

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

快訊／拚解除三級警戒！　柯文哲宣布改變戰術

王浩宇：扣掉雙北個案早就符合降二級標準

侯友宜擔心這3區：一直在高峰上沒下降

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

懶人包／北市15日開放長者打疫苗

居家猝死頻傳　蔡壁如教你血氧太低這樣做

各縣市打疫苗歲數不同　柯酸奇蹟

黃偉哲笑稱「粽盼親離」　民眾黨斥：自以為幽默

新竹市疫苗開打領先全國！預估2天打完

更多熱門

相關新聞

網友點名「更上層樓」　陳其邁：不要來亂

網友點名「更上層樓」　陳其邁：不要來亂

高雄市政府因防疫政策多次超前部署，讓網友點名，市長陳其邁可能「更上層樓」。不過陳其邁14日在防疫記者會上回應，表示疫情期間戰戰兢兢，他每天都睡不著，「拜託網友不要來亂」。

埔里警友會送疫苗險和粽子挺警防疫

埔里警友會送疫苗險和粽子挺警防疫

金門1.12萬劑AZ「16日75歲↑長者先開打」！

金門1.12萬劑AZ「16日75歲↑長者先開打」！

高雄眼鏡行自曝「全體員工打完疫苗」　衛生局給答案

高雄眼鏡行自曝「全體員工打完疫苗」　衛生局給答案

新竹長照機構成重災區　31染疫、2死

新竹長照機構成重災區　31染疫、2死

關鍵字：

侯友宜影音新冠疫情樹林八里三峽新北疫情

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面