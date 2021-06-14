侯友宜擔心新北這3區　「疫情一直在高峰上沒下降」

記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜14日召開防疫記者會，說明各區疫情變化，其中臨近萬華的板橋、中和、永和、三重、新莊仍是熱區中的熱區，但確診個案都有下降的趨勢；反觀，樹林、八里、三峽疫情沒有下降。

侯友宜表示，總體趨勢，萬華周遭板橋、中和、永和、三重、新莊，都是圍著萬華總體疫情趨勢發展，到現在一直都沒改變，是熱區中的熱區。

▲板橋、中和、三重、新莊、永和確診個案有下降趨勢。（圖／新北市政府提供）

侯友宜指出，5月16日到5月22日，紫色條狀瞬間爆發，是最高峰的時候，開始實施三級警戒後，黃色條狀就降下來；到了6月第一週，綠色長條狀比5月最後一周有往下掉，大部分的區域都是往這個方向走，總體的疫情發展到6月12日發病日，整體趨勢有往下掉，但還是不能掉以輕心。

侯友宜提到，鶯歌、八里、萬里、金山、三芝這些比較外圍週遭的，更要提醒他們，在整個疫情上要逐漸收回來，絕對不能再更延伸出去，尤其鶯歌確診個案少，但要慢慢回到零確診。

觀察新北市各區比較5月16日至5月22日當週，和6月6日至6月12日當週的疫情變化，板橋從423人減至108人；中和從232人減至128人；三重208人，現在減少至79人；永和從103人減至72人。土城5月16日至5月22日當週102人，但隔週5月23日至6月5日確診人數竄起來到119人，是受到群聚大幅感染，但到這週減至37人。新店從98人減至47人。

▲樹林、三峽、八里仍在高峰。（圖／新北市政府提供）



侯友宜提到，最擔心的蘆洲，5月30日至6月5日當週確診人數降到46人，這週降到39人，仍要密切注意；汐止有效控制後減至20人。

侯友宜指出，樹林從5月9日至5月15日、5月16日至5月22日、5月23日至5月29日、5月30日至6月5日、6月6日至6月12日，這幾週都30幾個確診個案，3天前特別成立樹林篩檢機動隊進到樹林，但很可惜到現在為止，沒找到確診的無症狀個案，希望樹林民眾，今天、明天還有機動戰，可以踴躍篩檢，因為數據沒有往下降，「我會比較擔心」。

▲其餘行政區疫情變化。（圖／新北市政府提供）



侯友宜還說，五股、淡水確診個案都有往下掉；泰山在5月30日至6月5日這週確診數上升，會把機動篩檢站再度開到泰山區；林口有控制下來；三峽、八里更加小心，一直在高峰上面，並沒有下降，鶯歌也是這樣的狀況；深坑、瑞芳、金山、石碇、萬里、三芝以及石門都要注意，零確診都要繼續保持。