單日增15死！男快篩陰「在家突倒下」到院前過世　2天後才確診

記者李佳蓉／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增15例死亡個案，共計9男6女，年齡介於50多歲至90多歲。在今日死亡個案中，有2人確診當日就過世；另有一名到院前死亡的個案12915，6日有症狀就醫時快篩陰性，11日在家突然倒下，家屬急Call119，但在救護車抵達醫院前死亡，隔日PCR採檢陽性、確診。

▲一名60多歲男子快篩陰性後在家突然倒下，到院前死亡隔天驗出PCR陽性。（示意圖／記者陳雕文攝）

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指揮中心表示，今日新增之185例本土病例，為83例男性、102例女性；15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。今日公佈個案中，有2人確診當日就死亡，還有1人死後才確診。

▲0614死亡個案。（圖／指揮中心提供）

其中死亡後確診的個案為案12915，發言人莊人祥指出，該名60多歲男子本身具有糖尿病、高血壓、心血管疾病及肝硬化病史，於6/6出現畏寒、腹瀉、全身倦怠症狀而就醫，當時快篩檢驗結果為陰性，豈料在11日晚間突然倒下，家屬立即叫救護車，但不幸到院前死亡，「6/12採檢、13號驗出陽性」。

指揮中心統計，截至目前國內累計886,014例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含863,703例排除），其中13,106例確診，分別為1,155例境外移入，11,898例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中452例死亡。