駁疫苗內線交易！「陳其邁看電視才知」林右昌：柯市長不必有妄想症

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

針對高雄疫苗分配迅速，台北市長柯文哲質疑有「內線交易」，引發外界討論。對此，基隆市長林右昌今召開防疫記者會時，還原11日中央公布疫苗配發過程表示，「柯市長不必有迫害妄想症」，因為高雄市長陳其邁在電話中向他透露「是看電視才知道要提早配發疫苗」。

▲基隆市長林右昌針對「內線交易」回應。（圖／林右昌臉書）

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林右昌坦言，11日當天他還在開會，直到接獲幕僚訊息才得知，中央要提早配發疫苗，讓他有點錯愕、小生氣。隨後，他致電給高雄市長陳其邁，對方也表示看到電視才知道，因此他也說「柯市長不必有迫害妄想症，例如『有人提早知道、不公平』，我相信所有縣市長，大家都一樣」。不過，他在得知基隆分配比例後，也立即請戶政事務所造冊，並且進行地點視察等。

針對柯文哲說中央撥給台北市撥得少，林右昌認為「不是很厚道」，雙北先前都已經將一到三類人員的劑量都撥補下去，但這次數量有包括長者，而數字湊在一起，搞得好像高雄全部都是要給75歲以上長者施打，此外他也舉例基隆市這次獲配1.2萬劑，也有包含相關機構、港務人員。

林右昌也建議，希望中央撥補疫苗能一次撥足，而不是分批次，並將一、、三、五、七類區寫出來，才不會被誤解，有失真扭曲情形，「防疫期間政府人民都很辛苦，這場防疫戰爭還得繼續打下去，需要大家更團結，也需要中央跟地方緊密合作 ，不要有這種狀況，造成矛盾不愉快，對防疫不是好事」。