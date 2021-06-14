快訊／台南仁德工廠倉庫火警　堆放塑膠太空包爆炸聲頻傳

記者林悅／台南報導

台南市仁德區三甲一街353巷口內1處工廠，14日下午發生火警，該處堆放儲存塑膠品太空包等物品起火，火勢很大並冒出大量濃煙，台南市消防據報出動30多部消防車及人員約70人前往搶救，火場為1樓獨棟鐵皮建築物，燃燒面積1800平方公尺，不會延燒，消防人員全力射水搶救中。

▲台南市仁德區三甲一街353巷口內1處工廠發生火警，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台於14日下午4時2分許據報，位於台南市仁德區三甲一街353巷口1處工廠倉庫發生火警，119馬上派出文賢消防分隊等10車20人前往搶救。

文賢消防車組到達後，發現火場為1樓獨棟鐵皮建築物不會延燒，但已有明火竄出，並冒出大煙，消防人員馬上向119請求增援，119再派歸仁、大橋等消防分隊共30多部消防車及人員約70人前往搶救。

火場外部因有堆放太空包，內儲存塑膠，造成爆炸聲頻傳，目前正調怪手等重機械開挖全力射水搶救中。

由於現場冒出大量濃煙，嚴重影響空氣品質，消防局通報台南市環保局派員到場監測空品，依法蒐證裁罰。火勢在消防人員全力搶救下，於晚上6時19分許火勢控制，8時12分火勢撲滅，目前漏夜進行殘火處理中。

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