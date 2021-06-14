新北確診連2天「壓在百例以下」！雙北案例逼近萬人　熱區一次看

▲新北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）



記者黃可昀／綜合報導

今天（14）新增185例本土確診、15例死亡，其中仍是以雙北案例最多，新北市98例、台北市42例。全台病例連兩天跌破200人，指揮官陳時中表示，從整體的確診數來看疫情有平緩趨勢，雙北也都「朝好的方向」發展，不過我們沒有鬆懈的本錢，端午連假行動還是要特別謹慎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市自4月26日至6月14日累計病例5714人，最多集中在板橋1198例，其次為中和914例、三重707例、新莊511例、永和451例、土城410例、新店302例、蘆洲262例、汐止185例、樹林169例、五股127例、淡水121例、泰山85例、林口78例、三峽69例、八里28例、鶯歌26例、深坑21例、瑞芳13例、石碇10例、金山8例、萬里7例、三芝6例、石門4例、坪林1例、貢寮1例，平溪、烏來、雙溪則維持0確診。

新北市長侯友宜下午在例行記者會指出，這兩天新北確診都控制在百例以內，從數字來看趨勢有往下掉，新北今天12區出現確診個案，其餘17區沒新增案例，希望這些區域維持同樣防疫標準，不過趨勢還是要長期觀察，市民千萬別因此就開始鬆懈。

▲台北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）



台北市自4月25日至6月14日累計病例3862人，以萬華1587例最多，其次為文山293例、大同254例、士林252例、中正227例、大安227例、信義224例、中山215例、北投177例、松山145例、內湖142例、南港119例。

台北市長柯文哲今天記者會提到，民眾不要被連日以來的死亡人數嚇到，這其實是在反應前2周的感染狀況，台北市目前有慢慢趨緩，不過「看起來疫苗不會這麼快到」，所以要改變策略，研擬清零計畫、精準篩檢。針對確診數下降的現象，柯文哲認為也有受到連假影響，很多人放假不會去篩檢，所以從數字來看這2天才有減少。