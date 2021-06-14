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端午連假防疫不停歇　台南市環保局執行大清消

▲端午連假台南市環保局清潔人員仍不停執行防疫大清消及登革熱防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲端午連假台南市環保局清潔人員仍不停執行防疫大清消及登革熱防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來進入高溫、午後雷陣雨的典型夏季氣候，台南市環保局不僅執行COVID-19防疫環境清潔消毒，也積極強化登革熱防治，端午連假各區隊再次對交通場站、人潮易聚集處、學校等302處次執行大清消，6月13日前已完成各區里登革熱消毒，清除積水容器8萬餘個，裁處32件，也針對974處不易清除孳生源處投藥。

COVID-19疫情再加上登革熱防治，環保局最基層的清潔隊員忙壞了，經常是執行完新冠疫情的例行性環境消毒工作後，沒多久又轉身去做孳生源清除、稽查等工作。每一趟任務下來，滿身大汗，累得都快虛脫。

市長黃偉哲表示，環保局清潔隊員為了全體市民朋友的安全與健康，承擔了許多風險，也盼全體市民都能配合防疫並做好登革熱防治，防疫上請將口罩戴好戴滿、勤洗手，避免不必要的出門、不要去人多的地方，保護自己也保護家人朋友。登革熱方面請配合動手清理居家環境，大雨過後清除戶外積水容器，避免孳生源，同心協力度過這段非常時期。

▲端午連假台南市環保局清潔人員仍不停執行防疫大清消及登革熱防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局統計，針對新冠肺炎的環境清消至6月13日，已執行確診足跡清消210場次。6月1日至13日針對交通場站 人潮易聚集處、公家機及學校等進行例行性清消501處次。其中，端午節連假前（6月9日至11日）更是密集地完成302處次清消（交場站121處次、人潮聚集處84處次，公家機關及學校97處次）。

▲端午連假台南市環保局清潔人員仍不停執行防疫大清消及登革熱防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱方面至6月13日前已完成全市環境衛生消毒，也對不易孳清的側溝、陰井等974處投藥，清除積水容器等孳生源80323個（開單告發32件）、針對誘卵桶陽性率偏高的區里執行5場次預防性噴藥、1處境外病例處噴藥。

環保局長謝世傑呼籲，大眾在關注COVID-19疫情的同時，也要注意登革熱防治，不要有任何疏失而讓登革熱有機可趁，近來雨水較多為避免積水造成孳生源，環保局各區清潔隊加強各式清消，也盼民眾多加配合。

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