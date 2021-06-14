差了4公里！北市疫苗預約系統「地址搞烏龍」　他憂長者跑錯地點

▲李明賢接獲民眾陳情，北市府發送的疫苗預約系統地址錯誤。（圖／台北市議員李明賢辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

北市獲配7萬劑AZ疫苗，13日上午8時有175處施打點開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約，預計15日正式開放接種。不過有民眾向台北市議員李明賢陳情，收到的衛生局簡訊接種地址錯誤，「市府搞大烏龍實在太扯也太誇張。」

李明賢14日表示，有民眾幫忙家中85歲長輩上網預約施打新冠疫苗，預約成功也取得號碼牌，結果拿到北市衛生局通知簡訊一查，簡訊上面通知接種地點為「成德區民活動中心（南港區興東街一號）」，地址居然是錯誤的，要求北市府立即修正公告。

根據市府公布資料，南港區由忠孝醫院施打，正確地點是「成德活動中心三樓（南港同德路100號）」，然而民眾接到北市衛生局簡訊通知地點卻是興東街一號，該地址實際是南港三重里活動中心，兩地距離4公里，騎車也要7分鐘。李明賢認為，這不是小瑕疵而已，搞大烏龍實在太扯也太誇張。

李明賢質疑，倘若老人家根據簡訊跑錯地點呢？老人勢必更著急，何況許多是行動不便的長者。市府官員變成路痴、整人嗎？到底是衛生局還是民政系統弄錯？倘若民眾跟著簡訊通知前往錯誤地點，到底發生什麼狀況，真是無法想像。

李明賢說，就如同投票通知，通知錯誤的投票地點會怎樣？更何況85歲以上長者有5.8萬人，目前接到錯誤簡訊有多少人，難道市府系統都不用測試校正？市府在不該犯錯的地方犯錯，真的不應該。他已經通知北市府，並要求立即修正系統，清查到底有多少收到錯誤簡訊，並緊急發送更正訊息，否則到時候真的讓老人家跑錯地點，北市府可就罪孽深重。