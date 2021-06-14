美美的日月潭回來了！雨神豪賜5千萬噸水　日管處：疫情後再來玩

記者高堂堯／南投報導

今天是端午連假最後一天，原苦於大旱的南投日月潭因前一波梅雨挹注，水位和蓄水量持續回升，湖光山色美景終於重現；但新冠疫情持續嚴峻、三級警戒延長，日月潭國家風景區管理處為避免民眾忍不住前往群聚觀景，連假期間在官方粉專PO出多張日月潭美照，帶領民眾「線上遊日月潭」，呼籲疫情過後再來玩。

▲日月潭國家風景區管理處以美照帶領民眾在端午連假「線上遊日月潭」。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

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根據水利署和台電監測資料，日月潭得利於前兩波梅雨挹注，進帳逾5000萬噸水量；至今天早上7點，水位回升至743.67公尺，距滿水位748.48公尺止差不到5公尺，更比今年最低點733公尺回升逾10公尺，蓄水率達71.02%。

▲▼日月潭國家風景區管理處以美照帶領民眾在端午連假「線上遊日月潭」。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

從「再發現。動感日月潭」分享的照片看來，青山白雲繚繞的潭區，潭水恢復豐盈青波、陽光點點灑落潭面，記憶中的療癒畫面令人格外懷念神往，周邊船家和旅宿業者更引頸企盼人氣回歸的那一天。

無奈疫情延燒，日管處指出，目前潭區包括伊達邵、朝霧、水社和玄光寺4大碼頭，以及所有停車場、公廁幾乎都已封閉，景點、商家也都休息中，疾呼「日月潭的美景會一直在這裡等你」、「來了也不能搭船...大家就待在家防疫吧！先看看小編拍的照片，疫情過後再來玩」。

▲日月潭國家風景區管理處以美照帶領民眾在端午連假「線上遊日月潭」。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

日管處也貼出官方IG連結，指有很多粉絲分享的美照（https://www.instagram.com/sunmoonlaketw/）

，相關防疫管制訊息可上「日月潭觀光防疫專區」查詢

（https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/news/2037）。



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