基隆港務相關人員2474人　預計分3天接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌13日下午在疫情記者會中表示，本市85歲以上高齡長者及港務相關人員施打疫苗方案，預計施打2474人，接種時間為6月15至17日；民眾如有染疫風險疑慮、包含外籍看護及移工，有疑似症狀或與確診足跡重疊風險者，都可到社區篩檢站接受篩檢。

林右昌舉日前居住基隆的台北百貨公司櫃姐，主動篩檢發現確診為例，呼籲市府已成立社區篩檢站，民眾如認為有染疫風險疑慮，可主動到社區篩檢站接受PCR篩檢，更鼓勵外籍看護及移工也到篩檢站來篩檢，社區篩檢站預約專線：02-2428-3844。

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在疫苗施打方面，林右昌指出，疫苗接種通知單已送達家戶，若沒收到通知單、行動不便需專車接駁或戶籍不在基隆者，請儘快電洽各區公所專線，接種時間以收到的通知單為主。至於家中不良於行長輩會由里長造冊，衛生所另安排時間到府施打。

林右昌表示，除85歲以上高齡長者施打疫苗，將對港務相關人員施打疫苗，預計施打2474人，接種時間為6月15至17日，地點在港務大樓一樓，接種對象第二類CIQS海關、移民署、防檢局、港消港警及海（岸）巡第一線工作人員計909人。

另外，第三類港埠CIQS以外，含執行港口船舶之裝卸倉儲、港埠設施及職安、環保巡查，引水各項作業，需與外籍船員接觸，以及港埠入境旅客活動區域需接觸旅客之第一線作業人員計1565人。

▲▼基隆港務相關人員疫苗施打計畫。（圖／基隆市政府提供）

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