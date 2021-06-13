柯P要看！高雄疫苗開打超快　基層公務員曝凌駕全台的「偷吃步」

記者許宥孺／高雄報導

台北市長柯文哲12日在防疫記者會中提出質疑，中央11日晚間突然宣布撥配疫苗，高雄市卻在一周前就對長輩發出通知單，他認為「資訊不對等」。一名高雄公務員就在臉書揭露高雄超前部署「偷吃步」的秘辛，因為高雄市在2020年就投了3次票，戶政造冊訓練有素。

▲高雄12日上午收到疫苗隨即開打。（圖／民生醫院提供）

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高雄市衛生局12日上午表示，收到9.01萬劑AZ疫苗(實領8萬劑)，上午10點就在市立聯合醫院打下第一針。不過柯文哲卻批評，資訊不對等，更以股票市場做比喻，「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則嗆辣回應：「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」。

▲高雄疫苗施打效率迅速，讓台北市長柯文哲批評「資訊不對等」。（圖／民生醫院提供）

高雄一名基層李姓公務員則在臉書上分析：「後來才發現，原來不是所有人都知道高雄的訣竅是什麼。因為打疫苗從來不是只有衛生局的事。」

李姓公務員表示，當你需要就市民人口造冊的時候，民政局跟區公所的戶政系統才是這方面的高手。如果你需要的是醫事人員的名冊，教育局體健科就校護、衛生局主管科就執業中醫事人員、市立醫院人事室+秘書室就所屬職員工，也都可以在第一時間給出最新在職資料。

他說，如果市府召集人對任務很清楚，或至少願意授權給一個副手專責主司跨局處分工，專案小組開會時有認真在討論集思廣益，找對人做根本不會有什麼天下大亂的問題。

▲高雄12日上午收到疫苗隨即開打。（圖／民生醫院提供）

李姓公務員更直言：「當然高雄還是有凌駕全台超前部署偷吃步的地方，因為我們戶政造冊訓練有素別人望塵莫及。我市109年投了3次票，每一次在籍人口都要精準到選舉當日。」

「109年當過3次主任管理員的我，非常清楚一年打3場仗的區公所及戶政的能耐。」李姓公務員也向柯文哲提出疑問，「貴市知道區公所民政課3月起就開始在找0828公投選務的工作人員了嗎？加油」他強調，相信市民的素質，不如從相信基層公務同仁的素質開始，珍惜你的一手好牌，不要玩弄於股掌之間。

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