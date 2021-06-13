無視牌咖傳播鏈「要賭不要命」　員林民宅3人打撲克2人觀戰

▲警方查獲民宅3人玩牌2人觀戰，違反3級防疫規定。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／彰化報導

國內疫情嚴峻，仍有人「要賭不要命」！員林張姓男子無視彰化麻將牌咖傳播鏈，12日容留3名友人現場玩撲克牌，連同觀戰2人已違反「室內不得超過5人」三級防疫規定，遭警方查獲。雖然現場否認賭博，仍遭警方依違反《傳染病防治法》函送法辦，最高可罰30萬元。

彰化日前傳出最毒牌咖傳播鏈，縣長王惠美下令警方大力取締，卻仍有許多好賭成性民眾群聚大玩麻將、撲克牌等遭查獲。

員林警分局東山派出所12日接獲線報，員林市山腳路5段附近民宅，有民眾疑似聚賭。所長劉俊銘等6人下午5點許前往現場，果然在屋內查獲張姓屋主容留黃姓女子等3人現場把玩樸克牌，但3人均否認賭錢。

警方調查發現，3人玩牌時，張姓屋主與黃女的兒子也在旁邊觀戰，還有人沒戴口罩，已違反室內不得超過5人規定(屋主1人、非同住者4人)。警方經現場錄影蒐證，填報彰化縣政府因應covid-19第三級疫情警戒相關措施執行稽查單，將在場5人年籍資料表(室內非同住者)函報縣政府裁處。

員林分局長謝錫釗表示，鑒於南彰化某鄉「麻將咖」群聚造成多人確診，在此呼籲民眾除應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，疫情嚴峻期間，也請民眾自我克制，遵守防疫規定，以避免造成防疫破口。

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