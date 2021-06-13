空姐轉當護理師！「檢疫所地獄日常」曝光　她累喊：無法消除的疲勞

▲有醫護背景的空服員為了抗疫挺身而出。（圖／Kelly提供）

記者彭懷玉／台北報導

國內疫情未見趨緩，醫護人員幾乎是沒日沒夜的工作，連吃個飯、上廁所都抽不出時間，即便換上全套悶熱的防護衣，仍然可能染疫，太累太慘的景況掀起一波離職潮，甚至有護理師選擇輕生，而此時卻有人願意為了抗疫挺身而出，她是有醫護背景的空服員Kelly。

Kelly任職於國籍航空五年，疫情期間航班大幅減少，未料遇上慘烈疫情，燃起她心中的「救人魂」，實際上，在擔任空服員前，她是台大醫院的心臟內科護理師，5月底投入北市府徵召，於檢疫所工作擔任護理師，一天工作12小時，有時會連續上班兩天休一天，最近疫情嚴重，讓她直呼「真的累炸了，休假時癱著都無法消除的疲勞。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Kelly任職於國籍航空五年，疫情期間航班大幅減少，未料遇上慘烈疫情，原先為護理師的她，只考慮5分鐘就決定投入第一線的醫護工作，圖為她先前在法國chateau de chantilly城堡拍攝。（圖／Kelly提供）

不少人好奇防疫所護理師的工作內容，Kelly解釋，每天三次探視和照顧PCR陽性的確診者，不過主要檢疫所是收輕症病患，假使病患病情惡化，在經過專業判斷後，需要立即將患者送至醫院，進行進一步治療，「撥電話到病房，三、四次都沒人接電話，我們就會破門而入」。

看到病人倒地，一般人會先被嚇到，但她說，醫護的本能是救人，第一反應是對其實施CPR，不過因為新冠病毒是肺部傳染病，只能儘速送醫，隨之襲來的才會是難過和驚嚇的感覺。她指出，以北市來說，病患暴增，目前照顧人力不夠、呼吸器等醫療資源也不足。

她透露，「要將病人送到醫院，內心除了驚嚇還很掙扎」，通常一天就要送一、兩位病患去醫院，新冠肺炎非常可怕，病程走向很快，當下一看，「糟了，快樂缺氧、數據不對，等下就會有事」準確做出正確判斷非常重要。

▲撥電話到病房，三、四次都沒人接電話，就會破門而入。（圖／Kelly提供）

Kelly分享到，日前有一家四口父母兩人確診，先確診的媽媽崩潰大哭，之後先生也確診，兩小孩雖然沒事卻沒了父母照顧，讓人看了很難過。另外，還遇過兩層樓公寓中，一樓婦人確診，感染源不明，而住二樓的小姐想說有點擔心，跑去快篩，結果竟然呈陽性。她坦言，不知感染源是當下最怕的事。

▲「通常一天就要送一、兩位病患去醫院」，新冠肺炎非常可怕，病程走向很快，當下一看，「糟了，快樂缺氧、數據不對，等下就會有事」。（示意圖／記者陳以昇攝）

護理師的她也分享小插曲，前一站在防疫旅館服務時，遇到一位來自加拿大的男子，連續五、六天不吃不喝，同事們都拿他沒輒，不進食只會對病情更惡化，甚至虛弱到吊點滴。於是，她鼓起勇氣，上前用英文詢問男子，才發現原來他只是吃不慣中式食物。Kelly進而跟飯店主廚溝通，主廚換煮西式餐點給外國男子，男子終於乖乖吃飯，進而化解了這次的危機。

Kelly認為，此時醫護工作比之前空服員辛苦5倍！來檢疫所短短2週，遇到的事是去年一整年這麼多，太多故事可以分享。她提到，檢疫所護理師前輩說，現在是最辛苦的時刻，因為面對的是100％確診者，心理壓力自然不小，「此生第一次這麼在乎健康，我原本是天不怕地不怕的人，現在覺得不行，要吃B群，真心希望免疫力好好的，休假時也不能偷懶，要運動、好好休息。」