PCR量能突破8萬件！羅一鈞數據表曝光　台大醫含淚讚：英雄

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情爆發後，全台進入警戒狀態，指揮中心及第一線的醫護人員沒日沒夜的忙碌，這些從來不是徒勞。前台大感染科醫師林氏璧看到指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在個人臉書上的PO圖，忍不住分享讚嘆，台灣每日的PCR量能終於提升到一天8萬件了，「一鈞，你不是蝦兵蟹將，你是我心目中的英雄」。

羅一鈞在個人臉書PO文，表示自5月11日公布宜蘭遊藝場本土感染源不明群聚將滿一個月，他準備了爆發後的前後作為比較圖，雖然只在記者會上一閃而過，但這都是「我們這群蝦兵蟹將的爆肝故事」。

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羅一鈞透露，「當然表格沒列上但絕對是居功厥偉的，是從無到有的加強版集中檢疫所，讓那時排山倒海而來的雙北輕症個案有地方可安置。疫情未了、疫苗待注，戰士沒有流淚的特權，因為眼睛濕了就看不清前方的路了。最後還是深深一鞠躬，感謝所有人配合防疫。希望有一天，回首來時路，也無風雨也無晴。」

▲疫情滿月前後比對圖。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者）



該圖數據顯示，在5月中旬時，每日通報數為6534件，現為30228件；PCR檢測量能5月為每日2萬7682件，現為8萬307件；社區篩檢戰5月3間，現有111間；專責病房5月有2412間，現為5494間；居家隔離時效5月為3.23天，現為2天。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，表示他11日看到羅一鈞在個人臉書PO出疫情滿月「因應社區感染疫情精進作為」的前後比較，讓他大為吃驚，決定將這張圖轉發出來，「本土疫情以來，我們也許一開始被打個立足未穩，但我們還沒有一敗塗地，我相信我們會站穩腳步的」。

此外，林氏璧也對羅一鈞喊話說，「一鈞，你不是蝦兵蟹將，你是我心目中的英雄。請繼續加油，保重身體別忙壞了，抗疫的下半場還很長，我們大家一起努力！端午節大家一起宅在家看日劇！」

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