先給國人打！王世堅稱「政治人物最沒資格打疫苗」：我最後一個打

▲王世堅在節目透露，政治人物沒資格先打疫苗，表態願「最後一個打」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國內新冠疫情燒出「疫苗荒」，但近日除了「好心肝診所」被踢爆違規施打疫苗，前行政院發言人丁怡銘也被爆出5月已接種疫苗，遭質疑「特權打疫苗」。對此，民進黨台北市議員王世堅在節目上表示，政治人物應該最後打疫苗，因為全國最不缺政治人物，強調自己「願意最後一位打」。

王世堅日前在政論節目《新聞大白話》中指出，政治人物從政時，就已宣示效命國家、服務人民，因此政治人物最沒有資格打疫苗，呼籲所有政治工作者、政治人物「應該退出疫苗優先接種行列」。

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅認為，政治工作者應該在全國2300萬人都打了疫苗之後，再進行接種，因為每天都有國人過世，政治做到這種程度，「應該最後一個施打」。另外，他也提到，全國最不缺的就是政治人物，取代性高，國家不會斷掉，「不要再說他是第2優先、有多偉大、多重要，政治人物沒有資格先打疫苗」。

對於節目主持人詢問，「是否會打國產疫苗？」王世堅回應，自己願意最後一個打，剩什麼打什麼，剩國產也會打，「我自己要求，拒絕疫苗的施打，一定要等全國2300萬人都打了再來打」。他也呼籲其他政治人物，國家有難的時候，應該把每一劑疫苗讓給國人這才是正確的，「我們最後一個打」。