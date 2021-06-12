竹縣長者AZ到位！1萬3000劑分配曝光　四大類族群優先施打

▲新竹縣公布1萬3000劑疫苗方配方式。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(12日)新增1例新冠肺炎確診案例，為案12742，50多歲女性，是竹東鎮機構群聚B機構住民，也是確診者案12291照顧責任區內的住民，昨被匡列採檢雖是陰性，但因數值在臨界值而再度採檢，結果陽性確診。機構所有接觸者前2日已匡列居隔，不再重複，個案為住民都待在機構內，沒有高風險公共場所活動史。

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▲縣府公布新增確診相關足跡。



依中央規定，長者疫苗以全縣75歲以上人口的20%分配疫苗數量，因此本次新竹縣獲配AZ長者疫苗量為6500劑，另外加上6500劑為第一、二、三類風險的醫事人員及防疫人員施打量，總計1萬3000劑AZ疫苗，皆在今日到貨。

長者疫苗部分，新竹縣將75歲以上長者分3梯次接種，其中87歲以上長者(原住民長者77歲以上)，約計6600人，皆列為第1梯次優先施打。

另第一、二、三類高風險及醫事人員的6500劑配額部分，其中2000劑將使用在第一線醫護人員身上，可於6月15日（二），在竹北體育館大型接種站，共計1000劑；6月17日（四），在竹東客家戲曲公園大型接種站，共計1000劑。報名的方式，採取在衛生局網站預約，預約時間從6月13日（日）中午12點起開始預約，額滿為止。

另外4500劑疫苗則用於長照住宿型機構住民、照服員和洗腎腎友身上，施打對象約為6500人，由衛生局統一指揮聯繫施打。

長者疫苗具體接種疫苗的方式將先由13鄉鎮市公所造冊，由衛生單位製發通知單，標明施打時間地點，由村里幹事發送通知單，長者依照指定時地，自行或家人接送前往，行動不便長者，可透過村里幹事協助安排交通車。接種疫苗的長輩，務必攜帶通知書、健保卡和身分證。只要中央配發足夠疫苗下來，村里幹事將依序通知第2、3梯次長者們接種，不論戶籍是否在新竹縣，都可就近接種。

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