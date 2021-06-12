　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣長者AZ到位！1萬3000劑分配曝光　四大類族群優先施打

▲竹縣1萬3千劑AZ到位！分配數量搶先看。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣公布1萬3000劑疫苗方配方式。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(12日)新增1例新冠肺炎確診案例，為案12742，50多歲女性，是竹東鎮機構群聚B機構住民，也是確診者案12291照顧責任區內的住民，昨被匡列採檢雖是陰性，但因數值在臨界值而再度採檢，結果陽性確診。機構所有接觸者前2日已匡列居隔，不再重複，個案為住民都待在機構內，沒有高風險公共場所活動史。

▲竹縣1萬3千劑AZ到位！分配數量搶先看。（圖／新竹縣府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣府公布新增確診相關足跡。

依中央規定，長者疫苗以全縣75歲以上人口的20%分配疫苗數量，因此本次新竹縣獲配AZ長者疫苗量為6500劑，另外加上6500劑為第一、二、三類風險的醫事人員及防疫人員施打量，總計1萬3000劑AZ疫苗，皆在今日到貨。

長者疫苗部分，新竹縣將75歲以上長者分3梯次接種，其中87歲以上長者(原住民長者77歲以上)，約計6600人，皆列為第1梯次優先施打

另第一、二、三類高風險及醫事人員的6500劑配額部分，其中2000劑將使用在第一線醫護人員身上，可於6月15日（二），在竹北體育館大型接種站，共計1000劑；6月17日（四），在竹東客家戲曲公園大型接種站，共計1000劑。報名的方式，採取在衛生局網站預約，預約時間從6月13日（日）中午12點起開始預約，額滿為止。

另外4500劑疫苗則用於長照住宿型機構住民、照服員和洗腎腎友身上，施打對象約為6500人，由衛生局統一指揮聯繫施打。

▲竹縣1萬3千劑AZ到位！分配數量搶先看。（圖／新竹縣府提供）

長者疫苗具體接種疫苗的方式將先由13鄉鎮市公所造冊，由衛生單位製發通知單，標明施打時間地點，由村里幹事發送通知單，長者依照指定時地，自行或家人接送前往，行動不便長者，可透過村里幹事協助安排交通車。接種疫苗的長輩，務必攜帶通知書、健保卡和身分證。只要中央配發足夠疫苗下來，村里幹事將依序通知第2、3梯次長者們接種，不論戶籍是否在新竹縣，都可就近接種。

►舒適、有支撐力 讓你一夜好眠「7星級飯店立體水洗枕」

►快訊／太可惡！人力仲介藏32移工「6確診2快篩陽性」　重罰百萬

►快訊／國軍新竹醫院院長打黑箱疫苗　國防部拔官、市府再罰200萬

►新竹市1.1萬長者AZ疫苗到貨　端午節開打！快速通關搶先看

►新竹明晚「送肉粽」！網氣炸：畫鍾馗怎戴罩　公所一關鍵無法擋

ET快訊
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了
全家快篩陰「PCR都轉陽」！　她在家閉關2個月竟確診
影／駭人！新北砂石車闖紅燈追撞2車　騎士噴飛頭部重創
大S趴地寫書法「我要疫苗」照片瘋傳！　經紀人曝真相
快訊／東吳住宿生確診！　同宿74人最新PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

居家「快篩試劑」即將抵台！台大醫：篩檢可能成常態

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

居家「快篩試劑」即將抵台！台大醫：篩檢可能成常態

爆炸性頭痛　當心腦動脈瘤破裂

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

許含光迎28歲生日　魏如萱揪同門「群聚」獻壽桃開趴！

法網／卡雷茨科娃奪冠　女單戰國14年0人衛冕、連兩年非種子封后

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

汀威迪有望季後賽回歸　前提是籃網先打進總冠軍

彰化6畜牧業者相揪偷排廢水...惡臭如「大便溪」！最重罰1.2億

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

生活熱門新聞

醫：就要降到每日新增200例以下

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

高雄疫苗開打超快　他曝凌駕全台的「偷吃步」

女主持1個月只出門3次仍確診！醫嘆：問題不在次數

畢典線上致詞！台南家長會長「兄弟勸世」讓網笑翻

一家三口確診！嬤往生、父女隔離　醫看新聞倒吸一口氣

接種AZ後死亡個案　指揮中心揭死因：急性心肌梗塞

何時可恢復正常生活　台大醫曝疫苗施打率：大家撐住

仁愛醫院傳院內確診！院方證實：2人染疫

滯留鋒重返時間曝！今午後防大雨　收假日變天

北市身分證末碼採買　婆媽一刷GG怒：沒病死先餓死

高雄女老闆申請紓困2.0　聽手續費傻眼

每日約進帳200萬至3000萬噸 水庫蓄水率回升

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多熱門

相關新聞

快訊／石崇良稱「萬華破口」　柯文哲嗆：想被我砸第二次病例？

快訊／石崇良稱「萬華破口」　柯文哲嗆：想被我砸第二次病例？

快訊／5.8萬劑疫苗不夠打　柯文哲：長者只有85歲以上打得到

快訊／5.8萬劑疫苗不夠打　柯文哲：長者只有85歲以上打得到

台男載印尼女友找同鄉　4人車上聊天都確診

台男載印尼女友找同鄉　4人車上聊天都確診

勞工紓困貸款開辦倒數　國銀備妥「零接觸」方案應戰！

勞工紓困貸款開辦倒數　國銀備妥「零接觸」方案應戰！

石崇良「破口是萬華」被罵爆道歉！完整對話曝光

石崇良「破口是萬華」被罵爆道歉！完整對話曝光

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫疫苗COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：就要降到每日新增200例以下

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面