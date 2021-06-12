新竹明晚「送肉粽」！網氣炸：畫鍾馗怎戴罩　公所一關鍵無法擋



▲有網友在臉書社團貼出送煞通知，引起討論。（圖／翻攝《我是新豐湖口工業區人》，下同）



記者陳凱力／新竹報導

臉書社團《我是新豐湖口工業區人》張貼出一則送煞公告引起民眾討論，公告中表示，將於6月13日星期日晚上10點至12點以安撫民心，提醒附近居民，盡量避免該處逗留，做完法事就會送上專車，送至出海口，並附上行駛路線：中平路一段－經達生路左轉－成功路右轉－新湖路－過鄉界－經瑞興村－埔和村至出海口。

▲警方說，目前未獲檢舉，會先派員前往了解。

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網友提出疑慮「這樣算群聚？」、「現在疫情那麼嚴重，怎麼還在舉辦送肉粽？」、「宗教活動不能舉辦耶，來檢舉」、「送煞那麼有用跪求送COVID-19」、「送什麼，都禁止不必要聚會了，擾民？」、「送煞？？？我看是集體去預約位子吧…」、「端午節都沒有要送屈原了，這些人還在送肉粽」、「說不說有沒有超過10人，畫鍾馗怎麼戴口罩？」、「粽葉當口罩…很有事」…

據了解，當地人士因1名死者非自然因素死亡，造成地方不平靜，才決定辦理送肉粽儀式，把不好的事物送走。轄區新湖分局表示，目前並未接獲檢舉，如果確定有該活動，會派員前往了解活動舉辦的方式、人數，同時與主辦方協調停辦。而湖口鄉公所則回應，經向承辦方確認，該儀式將由1名法師帶著2名家屬在戶外進行法事，依縣政府宗教禮儀科認定「屬家祭活動的延伸」，只要人數符合不超過10人的限制，都在合格規範，若家屬執意辦理的話，鄉公所也只能勸導活動盡量減少參與人數。

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