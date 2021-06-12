快訊／5.8萬劑疫苗不夠打　柯文哲：長者只有85歲以上打得到

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，針對各界最關心疫苗，柯文哲說，也是昨天晚上突然宣布要打疫苗，目前打疫苗的順序還是依中央規定，這次除了前面這些預期的，另外還有75歲以上。柯坦言，大概只有85歲以上長者可以打，其他就等下一批，將來打的順序就按照年齡，逐步開放各年齡層預約施打。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增251例新冠肺炎確診病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。其中，個案分布以新北市133例最多，其次為台北市65例。

▲北市75歲以長者人數。（圖／北市府提供）

柯文哲說，為什麼一直在等要發多少疫苗才能做處置？因為北市75歲以上人口是19萬。事實上單單在75歲以上就有19萬，5.8萬還要扣掉前面順位的，「想了很久，總不能再施打疫苗的地方外面擺擂台，因此決定從年紀大的開始打」。

柯文哲表示，這種困難的決定地方政府還是要做決定，行政上最方便、醫學上最合理，因為新冠肺炎的死亡率在高齡者很高，80歲以上死亡率可以到20%。想了想後，85歲以上大概是5.8萬人，不見得100%都會來，「大概這次疫苗只有85歲以上長者有機會打」，其他的暫時要說抱歉，因為我們還是給最需要的去打。

柯文哲說，可以做線上預約就做線上預約，不能預約的會請里幹事發放通知單，可以依照上面對應的時段去打疫苗。柯說，這些訊息我們今天晚上會準備好，最慢明天就會請里幹事去發，我們把疫苗的東西做個說明。

根據統計，1、2、3類尚未打第一劑者，有13360人，長趙機構2500人、洗腎診所4000人，85歲以上長者、65歲以上原住民約50140人。

柯文哲表示，因為1、2、3類大概要用到1.3萬劑，約5萬劑可以打。長者部分，13、14日開始預約，預計15、16日開始施打，若無法上網登記，會安排16日下午跟17日早上施打。

▼北市長者疫苗預約。（圖／北市府提供）