石崇良「破口是萬華」被罵爆道歉！　完整對話曝光

實習記者周依儒／綜合報導

衛福部次長石崇良昨（11）日於立法院接受質詢時強調「疫情破口在萬華」，引發喧然大波，更讓萬華人大感不滿。台北市副市長黃珊珊、萬華選區立委林昶佐、民眾黨立委高虹安紛紛怒批，石崇良這樣的發言不妥，希望盡快道歉、謹慎發言。

對於各界批評，石崇良稍早回應媒體，昨日立法院發言，萬華破口係回應立法委員羅明才質詢，表示這波疫情依據疫調、確診個案數、地理分佈等科學數據，係由萬華地區擴散至週邊地區，因此應該儘速加強這些地區的社區篩檢，找出潛在感染者，疫情才能早點控制；他更強調，沒有責怪任何人的意思，也希望大家不要標箋化，病毒才是我們共同的敵人。

▲石崇良親吐「破口在萬華」，羅明才追問來源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）



以下為石崇良昨日接受立法院質詢完整紀錄：

羅明才：你們有沒有仔細的去查過，沒有破口、沒有一開始的病原發生，就不會造成今天的後果嘛！究竟破口是在哪裡？第一個時間為什麼不趕快？國外有一年多的經驗了？難道你們自得期滿？難道你們不會天天來做檢討嗎？已經花了將近8400億，結果做了一個這樣的結果？你們滿意嗎？

石崇良：我想去年這樣的防疫成果是我們國民共同努力的成果，那我們也相信說大家接下來共同的努力，也能讓疫情受到控制。

羅明才：前面那個ok啦！我們都贊成啦！包括陳部長來我們也說全力支持，立法院全力支持你，無條件支持，但現在出問題了嘛？

石崇良：現在的疫情更嚴峻，我們更需要全民的支持才能度過這個危機。

羅明才：你現在查出來沒？查出來沒？究竟破口出現在哪？

石崇良：我想這個破口吼大家都很清楚啦。

羅明才：我不清楚！請你回答！大家很清楚？誰清楚你告訴我！

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

石崇良：現在最主要這一波疫情主要在萬華這個地區所散播開來的，所以這個地方是一個破口。

羅明才：好你說萬華，那萬華前一個地方在哪？

石崇良：就是萬華這個地方。這一波的疫情主要就是萬華這個地方開始的。

羅明才：好那在這個地方是誰帶進來的？萬華在去年也沒有疫情啊，半年前也沒有疫情啊，他第一個時間點是由什麼地方、破口帶進來的？你在這裡還要保護誰嗎？

石崇良：再往前當然道目前為止還沒辦法很清楚的掌握啦，但這一波的疫情很清楚就是在萬華。

羅明才：所以這個就是有失職的地方，這跟一個水庫一樣，潰堤的第一個時間點，如果你用手指堵住、用生命堵住、用最大的資源堵住，就不會破堤了啊。實在是很氣憤，但這筆帳歷史永遠會記住。