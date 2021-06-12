新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看



▲新竹市獲配1.1萬劑AZ疫苗已經抵達，預計下周一、端午節當日可開打。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市府上午宣布，已獲配1.1萬劑AZ疫苗，將於周一起（14日）優先為80歲以上長者施打疫苗，六座疫苗施打站當日同步啟用，為分散人流，今起由里鄰長家戶投遞「COVID-19疫苗接種通知書」，明將完成家戶投遞，請長者依通知書上的施打站地點、時間，憑身分證、健保卡、通知書、意願書前來接種疫苗。戶籍不在竹市、但有居住事實的長輩，也能聯繫鄰里長由公所協助造冊。

▲經市府造冊比對人口數後，周一起將優先為80歲以上長輩施打疫苗，今明兩天將由里鄰長家戶發放「COVID-19疫苗接種通知書」，符合資格的長輩最晚明日就會收到。

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竹市獲配1.1萬劑AZ疫苗已到貨，經市府造冊比對人口數後，周一起將優先為80歲以上長輩施打疫苗，今明兩天將由里鄰長家戶發放「COVID-19疫苗接種通知書」，符合資格的長輩最晚明日就會收到。

▲里鄰長今明家戶投遞「接種通知書」。

為落實分流，避免群聚，市府呼籲市民「依通知單時間、地點到站施打，免排隊、免預約！」到場並務必攜帶四樣證明方可施打、缺一不可，包括：健保卡、身分證正本、通知書、隨通知書附的意願書。

民政處說明，目前造冊以較年長者優先施打疫苗，今起先發放「COVID-19疫苗接種通知書」，未來陸續依獲配疫苗數量，依年長次序、持續通知符合資格長者。若長者符合資格但尚未收到通知單，可向區公所里幹事洽詢。另，未設籍但有居住事實的長者，請聯繫區公所里幹事，可由公所協助造冊，納入施打名單。

另外，市府也推出長者三大貼心接送服務，行動不便長者可搭乘免費「疫苗計程車」、「復康巴士」前往疫苗施打站，臥床長者則有「到府施打」服務。林智堅市長也呼籲，「請把資源留給需要的人」，若家人無法接送再來申請服務。

長期臥床、無法行動的長者，也能經里鄰長通報，市府進行造冊，由「疫苗服務隊」到府施打疫苗，若民眾有相關疑問，可致電1999市民服務專線。另，因應疫苗已到，今起就持續為社福與長照機構照顧者與住民、洗腎病患施打疫苗。

全市已提前完成六座疫苗施打站佈設，周一即啟用，六大注射地點如下：

竹科疫苗施打站（位於竹科網球場）

東區疫苗施打站（動物園第二停車場、原華麗雅緻停車場）

北區疫苗施打站（竹市公有拖吊場）

南寮疫苗施打站（南寮旅服中心）

香山疫苗施打站（香山田徑場）

慈濟疫苗施打站（中華路靜思堂）

六座疫苗施打站都有廣大停車空間，方便民眾自行開車或騎車前往，請大家以一名陪伴者自行接送長輩為先，避免群聚也一起為防疫盡一份心力。

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