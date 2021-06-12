國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝　網轟：匝道儀控是禍首

網搜小組／劉維榛報導

端午連假第一天，人潮竟湧現在匝道上？一名住在土城的女網友從高樓拍下「塞車畫面」，只見台65線快速道路南下方向，全炸滿車潮，所有車輛宛如靜止不動，車龍至少延續1公里以上。但查看國道路況，明明都呈現順暢狀態，有苦主點出是「是匝道控管導致塞車」，驚人畫面曝光。

▲最嚴匝道儀控，台65線快速道路竟是全台最塞路段！（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）



為了減少不必要移動，這次端午連假期間，國道自昨日晚9時起，採嚴格匝道儀控，紅燈至少35秒起跳，控管車流量在100萬輛次以下，同時也關閉服務區賣場，希望藉由多項不方便措施減少民眾移動。

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不過一名女網友在臉書「我是土城人 我愛土城區」貼出2張照片，可見台65線快速道路南下方向，刷一排車子超密集，車龍至少延續1公里以上，讓原PO不禁懷疑 ，「1968高速公路畫面是全綠，有人可向上頭說一聲嗎？應該各地區都卡爆了！」

▲空中俯瞰車潮，讓原PO狂搖頭！（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）



▲國道幾乎全綠！（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）



▲史上最嚴匝道儀控，要避免民眾返鄉！。（圖／指揮中心提供）



實際打開即時路況，一片綠黃橘燈號之中，就唯獨土城的台65線快速道路呈現「紅爆」，讓網友氣罵，「應該是延長匝道管制秒數造成的吧」、「這車潮讓人憤怒又惶恐」、「匝道管制，故意讓車塞在匝道口的，很多貨車司機跟要上班的人都被卡住了」、「打開地圖，你會發現就是匝道控管導致塞車，國道上是一面綠」、「匝道管制關係，其實是沒塞車的」。

▲網友氣炸了！（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）



高公局長趙興華表示，過去連假上國道的車輛數大概都在200萬輛次左右，這次希望藉由加強控管，讓車輛數砍半，減少到100萬輛次。得注意的是，高公局提醒，若擅闖交流道紅燈，可依法開罰3000元至6000元；車流回堵到地方道路時，警方會上前驅離車輛，屆時也可能同步檢查車內人員是否有戴好口罩，否則也可依相關罰則開罰。