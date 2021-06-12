2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

記者李宜秦／台北報導

今天是端午連假第一天，交通部為減少國道車流，實施嚴格匝道儀控管制措施，然而仍有大量車輛湧入國道，導致交流道出現一公里以上的回堵車潮。交通部長王國材指示，針對民生物流與大客車較多匝道放寬綠燈秒數，而緊急救護車輛可走匝道路肩。

▲交流道塞滿準備上國道的車輛。（圖／記者劉亮亨攝）

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▲端午連假，交通部長王國材視察高公局（圖／交通部提供）

交通部高公局長趙興華表示，考慮到載送民生物資車輛、公車等，將彈性放寬部份交流道的匝道儀控，例如五股、桃園交流道等，若遇到急需通過車輛較多時，就會由交控人員視路況放寬。不過國5南港都是出遊或返鄉的小車居多，因此仍會採取嚴格的匝道儀控措施。他表示，會放寬的交流道數目僅個位數。

交通部長王國材指示，高速公路局實施匝道儀控彈性處理機制：針對民生物流及大客車較多匝道，請交控中心監控人員彈性放寬綠燈秒數，緊急救護車輛可走匝道路肩。



高公局表示，截至今日上午9點，國道全線交通量約11百萬車公里，預計今日整天約53百萬車公里。今日累計至10時之交通量較去年端午節連假第1日同時段減少79.8％。國5南向通過車輛共3761輛次，較去年同期減少82％。

為達防疫目的，高公局實施嚴格匝道儀控管制，然而今早仍有不少車流湧入國道，造成都會區交流道壅塞。包括國5南港－石碇交流道；北部的桃園、土城交流道；中部大雅路段；南部五甲系統、楠梓交流道等處，都有壅塞情形。

▲端午連假，交通部長王國材視察高公局（圖／交通部提供）

▲▼上午不少交流道回堵。（圖／高公局）

高公局呼籲，端午連假減少非必要出門，請用路人將國道留給緊急車輛或運送民生物資的車輛使用。連假期間將實施嚴格的匝道儀控，且國道服務區賣場關閉，僅開放部分廁所與加油站，國道計程收費也無20公里優惠里程

交流道塞爆也引發民怨，有網友抱怨「匝道狂塞車，這政策對的嗎？都不用上班喔？」、「塞車塞到沒有油了啦」、「所以醫護也不用去醫院上班？救護車都不要上國道？白癡政策」。