匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

▲端午節閘道管控。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

端午連假首日，高公局採取「高強度匝道儀控管制」，但卻造成嚴重交流道回堵，原以為是堵住返鄉人潮，不過卻發現有一半以上都是物流司機、上班通勤族。學者建議，交通部應設置智慧化設施，掃描車牌辨識返鄉或通勤，通勤族走路肩，但若透過追蹤器發現違規，則要重罰。

端午連續假期，高公局首次於連假期間採「高強度匝道儀控管制」，但卻造成各交流道嚴重回堵。淡江大學運輸管理學系教授陶治中指出，原本是交通部的美意，希望返鄉民眾不要移動，殊不知上班通勤被擋住了，他認為，當初在設計時就沒有做好區隔規劃，路肩應開放讓通行族快速通過。

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陶治中提到，交通部如果可以事先提早規劃好，應設置智慧化設施，利用車牌號碼辨識，包含可以尾數單號走右邊、雙數走左邊等，或是公告通勤族走路肩，但是這需要以etc追蹤車流，若是違規，則要重罰。陶治中說，現在只能使用緊急疏離、訊息推播，民眾需要自由心證，透過手機發送相關訊息勸導。

陽明交大榮譽退休教授張新立認為，交通部可能是先沒想到會堵到通勤族，建議現在匝道秒數可以人力控管，下午馬上改分流政策，控制國道車流量。

針對嚴格匝道儀控管制，高公局指出，已實施匝道儀控彈性處理機制，針對民生物流及大客車較多匝道，請交控中心監控人員彈性放寬綠燈秒數，另緊急救護車輛可走匝道路肩，請等候車輛多加禮讓，高公局呼籲小車不要上國道，將國道讓給上述車輛優先行駛。

▲五股交流道上午擁塞。（圖／翻攝國道即時路況）

