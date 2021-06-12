英媒點名日月光「強迫移工搬回宿舍」　爆歧視雙標不滿聲浪

▲英國衛報報導，移工不滿台灣工廠為防疫強令搬回宿舍。（圖／翻攝自衛報）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣本土疫情燒向電子大廠引發外界關注。英國衛報11日就報導，台灣半導體封裝與測試大廠日月光（ASE）公司，強迫移工必須即刻離開私人住所，搬回公共宿舍，如今正面臨種族歧視及雙重標準的不滿聲浪。

文中點出，日月光告知住在桃園中壢的工人們必須即刻搬回宿舍，否則就要以記大過作為處分，而被記3次大過就會被開除。

依據此規定，除上下班可往返廠區及宿舍之外，禁止離開宿舍，不得自行出門採買或會客，一旦遲到就會被鎖在門外並懲處。衛報進一步指出，在移工所居住的宿舍房間之中，房內空間狹小，兩側擺放一整排上下舖，單靠掛在床邊的床單來保有僅存的個人隱私。

依據移工們的說法，公司宿舍共用浴廁，有時候要和不同時段的同事共用，甚至有時是和不同公司的人共用，所以先前才有部分的人選擇自行在外租屋，入住單人房，或是與另個人合租一間。

然而相較之下，台灣政府現行發布的三級警戒，允許一定程度的聚會及自由行動。面對外界質疑，日月光一名發言人表示，確實有頒布搬回宿舍的指示及違者將被記過的處分規定，但這是在保護移工，「避免員工暴露於外面的風險，並防止交叉感染」，並未違反規定，如今正在安排其他住宿點，包括周邊的大學宿舍等，目標是每個房間最多只住4人。

只不過，據衛報記者探訪數十名移工，許多人對於防疫措施並無意見，但公司下令搬回宿舍的決策，與待在家中並保持社交距離的做法相比，似乎讓他們面臨更大的風險。

報導指出，許多人都相當害怕把事情講出來會被開除或直接送回家鄉。一名在外租屋的女性移工表示，「我們之後都想要回菲律賓，回到家人和愛人身邊，所以我們不想冒險，這就是我們不願意回宿舍住的原因。」

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