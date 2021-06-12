影片曝！日參院全體起立挺台參與WHA　被朱學恒點名議員也支持

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記者詹雅婷／綜合報導

日本國會參議院11日出現感動一幕，參議員全體起立表決通過議案，呼籲各國能夠認可台灣參加世界衛生大會（WHA）。這段畫面曝光後引發外界高度討論，先前被網路名人朱學恒點名的日本參議員佐藤正久，透過推特轉發消息力挺台灣參與WHA，民進黨立委管碧玲昨也在臉書發文，直說「全部參議員為台灣起立的畫面，多麼令人激動啊！」

日本放送協會報導，非WHO成員國的台灣在中國及其他國家反對之下，被拒絕以觀察員身分參加WHA。今年年會於5月底召開後，日本跨黨派議員便提出此議案，11日在參院全體會議上一致通過。

該項決議指出，「為終結傳染病，必須共享世界各地在公衛上取得成果的地區有用的知識與經驗」，「台灣作為強化檢疫的先驅，不能參加WHA是全球在國際防疫上的損失，這是各國的共識」，希望相關國家明年起能夠認可台灣參與。日本政府同時呼籲，希望各國努力確保台灣參加會議的機會受到保障。

▲日本參議院一致通過挺台議案 。（圖／翻攝自推特）

這項議案最終獲得一致通過，參議員全體表決通過的畫面如今也曝了光。許多網友相當感動，湧入日媒報導該則新聞的推特貼文下方留言，寫下「謝謝日本」、「台日友好」等語句。

民進黨立委管碧玲11日也轉發這則新聞，且這篇報導在推特留言快速上升，衝上2小時內推文數排行榜，「看到了嗎，全部參議員為台灣起立的畫面，多麼令人激動啊！」

事實上，日本參議員佐藤正久就是發起該議案的發起人之一，他透過推特轉發這則新聞時表示，議案內容所言是理所當然，在應對傳染病時不能有空白地帶，但中方卻一直反對，且國民黨執政時期就能與會，但到了民進黨執政卻碰壁。

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