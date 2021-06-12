女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

▲南韓軍隊內，女兵遭性騷擾的案件頻傳。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近期傳出一名空軍女性副士官遭到隊內資深學長性騷擾，事後因軍事警察刻意冷處理，儘管接受多次心理諮商治療卻不幸選擇輕生身亡。沒想到，一名空軍女軍官爆料，服役期間遭到國軍醫院醫師性暴力，事後致電國防部熱線訴苦「想輕生」，豈料接線人員卻回答，「想不想死是自己的決定，請妳明天再打電話來」。

根據韓媒《YTN》獨家報導，一名空軍女性大尉A某過去曾有遭受性犯罪的被害經驗，之後前往國軍首都醫院接受後遺症治療，沒想到卻慘遭醫師性暴力，一連串痛苦經驗讓她沉陷在創傷後壓力症候群、解離性記憶喪失症的痛苦中，燃起輕生的念頭，因此她決定致電給國防部附設的諮詢熱線「國防Health Call」，盼能有訴苦的對象。

沒想到電話的另一端，卻非先前的諮商心理師，對方在聽聞A某痛訴「想輕生」後，卻還是冷血回道，「您指定的諮商心理師已經下班了，您明天再打電話來吧！」

以下為雙方對話內容：

A某：我覺得我會做出偏激的選擇（指輕生）。畢竟是因為我啊，那個人對我說，因為我是那種女生，才會變成這樣。

接線人員：我認為您和之前的諮商師通話會比較好，31日再打電話來吧！

A某：可是我現在覺得很想死啊，我沒有可以說話的地方，只有這裡才能說話，我打電話到這，卻叫我等到明天再打……

接線人員：那您需要我幫什麼忙？所有事都是本人自己的選擇和決定！

A某：所以你的意思是，要大家自己想辦法，靠自己的力量活下去？

接線人員：當然！雖然會接受幫助，但大部份的人都是靠自己的決定和選擇。

A某：所以是我想死的話去自殺也沒關係，是這樣嗎？

接線人員：妳本人是怎麼想的？難道諮商師說什麼妳就會照做嗎？總之我認為妳還是明天再和妳之前的諮商師通話會比較好.....

報導指出，A某事後因無法忍受軍隊內的性騷擾、性暴力陋習而選擇退伍。她接受採訪時訴說心境，「有種被拋棄的感覺，腦中不斷浮現『我現在是獨自一個人』、『我的事情是我自己的問題』的想法，不管如何訴說我的痛苦，都沒有人願意傾聽。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



►女空軍遭性騷後輕生！淚勸豬哥學長「別這樣」 軍方疑吃案護航

►女空軍遭「豬哥學長」性騷輕生！總統文在寅致歉 親上靈堂悼念

Ikiiki極輕量無線吸塵器 簡約美觀超輕巧

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast