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諾貝爾「化學獎得主」根岸英一85歲辭世　畢生貢獻造福製藥業

▲▼日籍化學家根岸英一2010年與日本北海道大學名譽教授鈴木章等人，共同獲諾貝爾化學獎殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

▲日籍化學家根岸英一離世。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京12日綜合外電報導

定居美國印第安納州的日籍化學家根岸英一本月6日離世，享壽85歲，一生致力有機化合物合成，讓製藥界研發新藥造福人類；他終其一生保有日本籍，經常鼓勵日本年輕人走向世界。

日本放送協會（NHK）報導，美國普度大學（Purdue University）名譽教授根岸英一因為發現結合有機化合物的新化學合成方式，成為製造藥品及液晶電視等方面不可或缺的技術之一，榮獲諾貝爾化學獎。普度大學校方表示，根岸本月6日已在美國印第安納州一間醫院內離世，享壽85歲。

根岸1935年7月出身當年的滿洲國，畢業日本東京大學工學部，在工作一段時間後赴美留學發展，歷任普度大學教授等職務。

根岸致力研究如何結合合成困難的構造相異有機化合物，也就是被稱為「鈀催化偶聯」（Cross-coupling ）的反應研究。他從1960年代起正式研究「鈀催化偶聯」，當時化學界都用鎳金屬等作為促成化學反應的「觸媒」，但根岸改用鈀金屬作為觸媒，再把要合成有機化合物的其中一個加入鋅，發現這樣做可以穩定且有效率的合成。

▲▼日籍化學家根岸英一2010年與日本北海道大學名譽教授鈴木章等人，共同獲諾貝爾化學獎殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

▲根岸英一（左）2010年與日本北海道大學名譽教授鈴木章（右）等人，共同獲諾貝爾化學獎殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

透過根岸發現的合成方式，除了讓醫界可以研發出降血壓等新藥，甚至被廣泛使用在製造液晶電視等工業製品方面根岸因此跟日本北海道大學名譽教授鈴木章等人，共同在2010年獲諾貝爾化學獎殊榮。

普度大學方面表示，根岸最近身體狀況惡化被送進醫院治療，本月6日在家人陪伴下離世。

每日新聞報導，根岸生性開朗，也具有在美國學習到的樂天主義，他過去反覆提到持續懷抱夢想的重要性，常鼓勵日本年輕人應該要往海外發展。

根岸在獲諾貝爾化學獎後，曾在受訪時提到，在美國的年輕研究人員中，日本人實在太少了，「就算不是那麼優秀，但有那麼一段時間離開日本到外面看看很重要，日本畢竟是太過舒適的舒適圈」。

雖然根岸長年定居美國研究，但經常回日本，他曾說，恩師告訴他沒有美國籍不利於獲得諾貝爾獎，「但對我來說，日本是祖國之一」，一生未入美國籍。

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