濱江市場人潮塞爆「像跨年」！警察提早半小時出現　店家臉秒臭

記者施怡妏／綜合報導

受到國內本土疫情及三級管制影響，台北市針對菜市場、各大賣場祭「身分證尾數單雙號」分流，而6月12日至6月14日為端午節連假，身分證尾數雙號者僅在今（12）日能採購，北市濱江市場早上6點就湧入大量人潮，警察7點半出現時，還被店家唸「你們不是8點才要來管嗎？」

臉書粉專「G'Day 美好的一天娛樂」稍早發文，分流管制今天剛好輪到他去買菜，想說早上六點市場比較沒人，沒想到人竟多到像在跨年，出入口也沒有人在管制，大家全都擠在一起，讓人看了心驚驚，「我後來只敢外圍繞邊緣沿路買菜，不要罵端午返鄉的人了啦，群聚的媽媽們比較恐怖」。

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▲濱江市場外攤即時影像。（圖／市集即時影像監視）

貼文寫道，後來警察7點半出現，開始進行出入管制，但是店家的臉色卻變了，對警察說「你們不是8點才要來管嗎？」認為警察出現，壞了他們做生意的好事，讓他不禁感到疑惑，「警察提早來保護你們，為何還要被唸？」

貼文一出，引起網友們熱議，「今天是週末，人一定多」、「不見棺材不落淚」、「8點才出現，是不知道婆婆媽媽都早上起床第一件事就是買菜嗎」。還有住在菜市場樓上的網友無奈表示，「我租屋處樓下就是菜市場，每天都做好簽放棄急救同意書的準備，對了我出門是早上六點」。

▲濱江市場一早湧入大量人潮。（圖／翻攝自Facebook／G`Day 美好的一天娛樂）