衛福部稱「萬華是破口」　民眾黨美女發言人怒嗆：空降病毒？

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委羅明才11日追問衛福部，這波疫情破口在哪裡？衛福部次長石崇良竟稱「萬華」，消息一出後，引發輿論譁然。民眾黨發言人楊寶楨痛斥，萬華和諾富特群聚案都是相同的英國變異株，衛福部還敢執意甩鍋？難不成像網友說的，萬華開蟲洞，病毒直接空降？要求衛福部需向萬華人道歉。

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨立委羅明才今在立院質詢時再度提問，「現在疫情嚴峻，破口到底在哪裡？」衛福部次長石崇良回應，「這一波疫情破口大家都很清楚啦，主要就是萬華散播開的，就是萬華這個地方」。

羅明才繼續追問，萬華過去一年都沒有疫情，那麼是誰在第一時間將病毒帶進去萬華？石崇良強調，「再往前沒有很清楚掌握，但這波疫情很明顯就是在萬華」。

楊寶楨表示，今天衛福部次長石崇良被立委問到，這波疫情破口為何，石次長竟然說是萬華，還說「再往前沒有辦法清楚掌握」，現在是忘記了，還是不敢想起來？

楊寶楨說，萬華和諾富特群聚案都是相同的英國變異株，回推病毒的傳播鏈，簡單的邏輯，人民都看得明白，衛福部還敢執意甩鍋？難不成像網友說的，萬華開蟲洞，病毒直接空降？

「再說，關鍵的3+11政策竟然沒有會議紀錄，陳時中部長只會跳針說他負責。」楊寶楨痛斥，疫情肆虐已導致近400人死亡，蔡政府要怎麼負責？想要卸責亂踢皮球，也不該踢到萬華來；拒絕污名化，衛福部必須鄭重向萬華人道歉。