萬華哪裡得罪人？石崇良稱「萬華破口」　黃珊珊斥：忘記3+11了嗎？

▲台北市副市長黃珊珊視察南門市場身分證分流並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委羅明才11日追問衛福部，這波疫情破口在哪裡？衛福部次長石崇良竟稱「萬華」，消息一出後，引發輿論譁然。台北市副市長黃珊珊11日在臉書要求石崇良向萬華人道歉，12日陪同柯文哲視察南門市場時表示，萬華沒有得罪人，更是這次最大的受害人，直指石崇良「對不起萬華的民眾，更對不起雙北的市民」。

國民黨立委羅明才今在立院質詢時再度提問，「現在疫情嚴峻，破口到底在哪裡？」衛福部次長石崇良回應，「這一波疫情破口大家都很清楚啦，主要就是萬華散播開的，就是萬華這個地方」。

羅明才繼續追問，萬華過去一年都沒有疫情，那麼是誰在第一時間將病毒帶進去萬華？石崇良強調，「再往前沒有很清楚掌握，但這波疫情很明顯就是在萬華」。

黃珊珊12日表示，如果石次長說萬華是這次台灣疫情破口，那萬華的病毒株應該不是台灣本土的病毒株，這個病毒株是從哪裡來的？時間沒有很久，1個月前，大家都忘記3+11的事嗎？這個病毒株是怎麼進來萬華的？

「第二個，現在這裡是中正，隔壁就是萬華，請問他跟全台灣哪個地方有不一樣？萬華沒有得罪人。」黃珊珊說，萬華是這次最大的受害人，大家一起抗疫都來不及了，這時候還把萬華再次汙名化，而且是來自這麼高層的防疫官員，真的是對不起萬華的民眾，更對不起雙北的市民。