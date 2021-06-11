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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北畜產公司驚傳移工PCR轉陽　環南市場爆攤商、移工快篩陽

▲柯文哲出席環南市場開幕活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市環南市場傳出攤商快篩陽，緊急停業消毒等待PCR結果。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為了撲滅新冠肺炎疫情，台北市政府出動行動快篩隊，9日前進萬華各批發市場與傳統市場進行快篩。11日爆出台北畜產公司有1名移工快篩陰性，但PCR轉陽性確診，將會全場環境清消；另外，環南市場也驚傳1名肉攤攤商、1名移工快篩陽性，2人已被緊急送往集中檢疫所，等待PCR結果明天出爐，將自主停業3天。

北市市場處表示，從9日到11日，機動快篩隊陸續到環南市場、台北畜產公司進行採檢。11日傳出有1名肉攤及1名移工快篩陽性，而2人也已被送往集中檢疫所，等待PCR結果明天出爐。

市場處指出，快篩陽性和確診的攤位都已自主停業，並進行市場全場消毒，針對相關人員主要活動局部區域及其工作之攤位、比鄰攤位加強消毒並靜置封閉3日再恢復營業。

台北畜產公司總經理林玲玲說，10日有來做快篩，家禽市場有1名移工快篩陰性、PCR陽性確診，CT值超過30已達臨界點，雖沒有症狀，但仍先讓該移工在家等候。該名移工的太太與他同居，已要求兩人先在家中不要移動，等衛生局後續送到防疫旅館。

林玲玲表示，目前已經快篩了201人，在獲報確診後，也立刻進行大消毒，該攤位也會停業，等到疫調結束後才會繼續營業。從5月15日至今，北畜公司已經有3人確診。

環南市場自治會長林勝東則證實有攤商快篩陽性，該攤商已自主停業3天，等待PCR結果出爐。林表示，11日機動快篩隊共篩檢270名攤商，但只篩檢一天就說要去「熱區」，過幾天才會再回來，尚有1千多名攤商未採檢。

針對快篩隊「快閃」，林勝東感到不滿，質疑北市府作秀，篩了270人後就撤離，「搭棚子也要時間，人力和成本都要時間，為何不全面篩檢完再撤走呢？」他認為應該要盡速普篩後，把確診的人送去隔離醫治，這樣顧客也能安心採買。

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