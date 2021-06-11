檢急查「好心肝」疫苗！調閱診所人員清冊　比對追查「冒牌貨」

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北好心肝診所遭爆違規施打上千劑疫苗，多位「受惠」名人已出面道歉，台北地檢署11日再度指揮警方，前往好心肝診所與基金會，調閱工作人員清冊及相關監視畫面，不排除與台北市政府提供的接種清冊進行比對，確認是否有人假冒第一、第三類優先施打人員身分，還原事件始末。

▲好心肝診所負責人許金川10日接受檢調以證人身分約談後請回。（圖／記者游宗樺攝）

好心肝診所8日晚間出現大量人潮等候施打新冠疫苗，10日由台北地檢署分他字案展開調查，漏夜訊問好心肝負責人許金川等12名證人後請回，11日流出1份約20人接受施打名單，其中藝人侯昌明、陳雅蘭夫妻，以及郭子乾、翁家明，城邦文化創辦人詹宏志等人，都已陸續出面承認，接到好心肝通知後有接受疫苗注射，並為此道歉。

辦案人員不願證實外傳的施打名單是否與衛生局列冊相符，不過據了解，醫療院所施打疫苗須使用本人健保卡，並通報健保署核發相關費用，因此衛生單位都可取得實際受施打人名單，其中台北市長柯文哲已表示，名單送交檢調單位清查。

但目前疫苗施打仍限於第一類醫事人員、第二類中央及地方防疫人員、第三類高接觸風險第一線人員，而8日聚集到好心肝接種疫苗的高達1285人，使否都符合這三類身分，是目前檢警調廉專案小組首要釐清的重點之一，以利後續追查是否涉及圖利特定人或詐欺、偽造文書等疑點。

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