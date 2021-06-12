連勝文：高端疫苗給民進黨領袖打　用生命實踐台灣價值

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高端疫苗宣布二期臨床試驗解盲成功，不過仍未取得國際認證。對此，國民黨智庫副董事長連勝文在臉書表示，敦請位於台灣「最高端」的民進黨偉大領袖們，及綠營中央及地方首長、中央及地方民代、左右侍從，黨職幹部及綠營豢養的媒體鷹犬、網軍打手，積極主動且儘快的注射與他們高端身分相符的本土疫苗！

連勝文也呼籲社會大眾，用關愛及鼓勵的眼神，時時刻刻的盯著他們，是否有用自己的生命去實踐口中的台灣價值！即使已打過第一針者，第二針也應改成與自己一樣高端，全球第一的本土疫苗！

連勝文喊話，「就把低端的進口疫苗丟給我們吧！反正百姓的生命在你們眼裡，也不值錢！」不幸去世了這麼多人，但在這些高端族群的眼中，也是不痛不癢！可是我們排在第11類甚至更後面的人，還有家庭要養，我們要活下去！他諷刺地說，所以高端的國產疫苗，「給高端人士打，低端的進口疫苗，給我們打，物盡其用」，台灣一定可以創造第二個防疫成功的神話！

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