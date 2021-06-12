懶人包／北市85歲長者「5步驟預約打疫苗」　4大QA一次看

▲北市長者疫苗預約。（圖／北市府提供，下同）



政治中心／綜合報導

日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗12日起陸續配送到各縣市，台北市被分配到7萬劑疫苗，扣除1.2萬劑是中央寄放要給特定人士施打，因此實際可支配的數量為5.8萬劑。其中85歲以上長者，明天開放網路預約打疫苗，《ETtoday新聞雲》整理4大QA，帶您快速了解預約步驟。

根據北市府規劃，此次疫苗的施打對象，為第1、2、3類未接種第一劑人員、長照機構、洗腎患者，85歲以上長者及65歲以上原住民。北市75歲長者有19.2萬，加上1.7萬名住宿型長照工作人員、住民，以及1、2、3類未打完者，預估總需求量為23.2萬。

預約方式部分，除了電話預約外，也可到台北市衛生局COVID-19疫苗接種預約系統進行預約。13日上午8點即可開放預約。至於施打地點，北市共有28家醫院、135家診所以及12家聯醫門診部。

Q1 我是北市長者，什麼時候開始預約？

6月13日至6月14日，早上8點至下午5點開始線上預約。只要是設籍在北市，年滿85歲以上長者，以及65歲以上原住民，都可以預約。

Q2 網路預約怎麼用？

步驟一、進入網頁後，點入取號資格，記得勾選詳閱注意事項

步驟二、選擇您所在的行政區，接著選擇欲接種機構，例如地區醫院、聯醫門診部、地區診所

步驟三、回答網頁問題，進行驗證

步驟四、請確認選擇的醫療院所是否正確。輸入身分證字號、行動電話，以及驗證碼

步驟五、上述步驟輸入確認後，選擇接種時間，即代表完成預約。網頁上會顯示您所選擇的「醫院」以及「預約號碼」

Q3 不會用網路預約怎麼辦？

無法上網預約的長者，民政系統會透過里長、里幹事，發給長者通知單，告訴他們在哪家醫院、在什麼時段施打，要記得帶健保卡。

Q4 接種地點在哪裡？

北市規劃共有28家醫院、135家診所以及12家聯醫門診部，提供疫苗疫苗接種